Ισπανία: Δεν παραιτείται ο Πέδρο Σάντσεθ – “Αποφάσισα να συνεχίσω”

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας είχε ανακοινώσει ότι σκέφτεται εάν θα παραιτηθεί ή όχι, στον απόηχο των κατηγοριών διαφθοράς, με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη η σύζυγός του,

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι παραμένει πρόεδρος της κυβέρνησης, μετά από μια περίοδο πέντε ημερών προβληματισμού σχετικά με τη συνέχιση της θητείας του στη θέση αυτή, μετά την «εκστρατεία παρενόχλησης και συκοφάντησης» κατά της συζύγου του, Μπεγόνια Γκόμεθ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έλαβε μηνύματα υποστήριξης τόσο στην ομοσπονδιακή επιτροπή του κόμματός του όσο και από ακτιβιστές στους δρόμους και σε προεκλογικές εκδηλώσεις στην Καταλονία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα με θεσμική δήλωση ότι παραμένει πρόεδρος της κυβέρνησης, μετά από μια περίοδο πέντε ημερών προβληματισμού σχετικά με τη συνέχιση της θητείας του στη θέση αυτή, μετά την «εκστρατεία παρενόχλησης» κατά της συζύγου του, Μπεγκόνα Γκόμεζ, την οποία κατήγγειλε την περασμένη Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έλαβε μηνύματα υποστήριξης τόσο στην ομοσπονδιακή επιτροπή του κόμματός του όσο και από ακτιβιστές στους δρόμους και σε προεκλογικές εκδηλώσεις στην Καταλονία.

«Η απαίτηση για άνευ όρων αντίσταση θέτει στο επίκεντρο τα θύματα και όχι τους επιτιθέμενους. Αυτή η εκστρατεία συκοφάντησης δεν θα σταματήσει. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Το σημαντικό είναι ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που λάβαμε από όλες τις πλευρές. Χάρη σε αυτή την κινητοποίηση, αποφάσισα να παραμείνω επικεφαλής της προεδρίας».

«Την περασμένη Τετάρτη έγραψα μια επιστολή στους πολίτες, διερωτώμενος αν άξιζε τον κόπο. Έχω μια ξεκάθαρη απάντηση. Αν επιτρέψουμε επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων, τότε δεν αξίζει τον κόπο (η πολιτική). Αν επιτρέψουμε τα ψέματα να αντικαταστήσουν τη συζήτηση, τότε δεν αξίζει τον κόπο. Έπρεπε να σταματήσω και να σκεφτώ. Η επιστολή μπορεί να είναι ανησυχητική επειδή δεν είναι πολιτικά γραμμένη. Έχω αναγνωρίσει στο παρελθόν όσους προσπαθούν να με λυγίσουν, ότι πονάει να ζω μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Έχω ενεργήσει από σαφή πεποίθηση. Αυτό δεν είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα», τόνισε και είπε πως είχε ενημερώσει ήδη τον Φελίπε της Ισπανίας για την απόφασή του.

