Κέβιν Σπέισι: Ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση του ηθοποιού

Το «Spacey Unmasked», πραγματεύεται τη θεαματική πτώση της δημοτικότητας του, ήρθε εν μέσω ισχυρισμών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Ντοκιμαντέρ δύο μερών που εξερευνά τη «θεαματική πτώση σε δυσμένεια» του Κέβιν Σπέισι πρόκειται να προβληθεί στο Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα.

Το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» περιλαμβάνει συνεντεύξεις που δεν έχουν προβληθεί ξανά με πολλά άτομα που δεν συνδέονται με τη δίκη του ηθοποιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία μιλούν για πρώτη φορά για τις εμπειρίες τους με τον Κέβιν Σπέισι.

Σύμφωνα με την περιγραφή, το «Spacey Unmasked» ερευνά την ιστορία ενός ανθρώπου που κάποτε ήταν ένας από τους πιο θαυμαστούς και σεβαστούς ηθοποιούς στον κόσμο.

Με συνεντεύξεις και υλικό αρχείου το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη ζωή του από την παιδική ηλικία μέχρι την αρχική επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ και την επακόλουθη άνοδο στην κορυφή του Χόλιγουντ .

Η θεαματική πτώση της δημοτικότητας του Κέβιν Σπέισι ήρθε εν μέσω ισχυρισμών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

