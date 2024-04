Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak Preview από το επεισόδιο της Μεγάλης Δευτέρας (βίντεο)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

«Πόσους νεκρούς έχουμε δώσει για να ζήσουμε…» Onat Kutlar

Η απόφαση του Δημήτρη να μην υπογράψει το διαζύγιο θα προκαλέσει έκπληξη σε όλους, αλλά περισσότερο στην Άννα, η οποία αισθάνεται διχασμένη.

Η σπείρα των αρχαιοκάπηλων επιτέλους εξαρθρώνεται, ενώ συλλαμβάνεται ο αρχηγός τους.

Η Αλεξάνδρα, απεγνωσμένη γι’ αυτό που έχει κάνει, ζητάει τη βοήθεια της Άννας. Η Άννα, με τη συνδρομή του Νίκου, μπλέκει σε μια ακόμη επικίνδυνη περιπέτεια για να την βοηθήσει.

Η Αγγελική βρίσκει έκπληκτη την παραίτηση του Σταύρου στο γραφείο του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι δεν τον βρίσκει πουθενά, της δημιουργεί μεγάλη ανησυχία.

Η αιχμαλωσία του Σταύρου συνεχίζεται, ενώ τα νέα για τον θάνατο του Γκρεγκόρ κάνουν τους απαγωγείς του ακόμη πιο επικίνδυνους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

