Μαρίνα Σάττι - Eurovision: Ολοκληρώθηκε η πρώτη πρόβα (εικόνες)

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στα προγνωστικά για τον νικητή της Eurovision. Ποιοι πλαισιώνουν την ελληνική αποστολή.

Σήμερα Δευτέρα 29 Απριλίου έγινε η πρώτη πρόβα της Μαρίνας Σάττι για την Eurovision.

Η τραγουδίστρια, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, ερμήνευσε το «Ζάρι» για πρώτη φορά στη σκηνή στο Μάλμε της Σουηδίας.

Στην ελληνική αποστολή βρίσκονται ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός και οι χορευτές Χουσείν Σετίντας, Γιασίν Αμέτογλου, Βασίλη Καραγιάννη, Ειρήνη Δαμιανίδου που την πλαισιώνουν πάνω στη σκηνή.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ την Πέμπτη 9 Μαΐου η Μαρίνα Σάττι θα λάβει μέρος στον δεύτερο ημιτελικό. Ο τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στην όγδοη θέση των προγνωστικών για τον τελικό νικητή της Eurovision.

