Κόσμος

Η Τουρκία υποστηρίζει τον Ρούτε για επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία ήταν η μία από τέσσερις χώρες οι οποίες δεν έχουν εκφράσει ακόμα την υποστήριξή τους προς τον Ρούτε ως διάδοχο του Γενς Στόλτενμπεργκ

-

Η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε ως επόμενου γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο νατοϊκούς διπλωμάτες, ενώ, σύμφωνα με το Ρόιτερς, τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι η Άγκυρα θα υποστηρίξει τον Ρούτε για το αξίωμα του γενικού γραμματέα της συμμαχίας.

Η Τουρκία ήταν η μία από τέσσερις χώρες οι οποίες δεν έχουν εκφράσει ακόμα την υποστήριξή τους προς τον Ρούτε ως διάδοχο του Γενς Στόλτενμπεργκ. Άλλοι σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι υποστηρίζουν τον Ρούτε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: “Αποθέωση” στο αεροδρόμιο για το 4-2 επί της Άστον Βίλα (εικόνες)

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: Θρήνος για την 26χρονη Μαρίνα που άφησε ορφανό το αγοράκι της (εικόνες)

3 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου