Κένυα: Φονικές πλημμύρες με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί γιατί έσπασε ένα φράγμα από τις πλημμύρες που σαρώνουν την περιοχή.

Tουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή Μάι Μαχιού στην κεντρική Κένυα και η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί γιατί έσπασε ένα φράγμα, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Citizen Television.

Νωρίτερα σήμερα, ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι μετέφερε αρκετούς ανθρώπους σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Μάι Μαχιού εξαιτίας των πλημμυρών.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε λογαριασμούς στην πλατφόρμα X των κενυατικών μέσων ενημέρωσης, του Κενυατικού Ερυθρού Σταυρού και της υπηρεσίας των αυτοκινητοδρόμων δείχνουν το αποτέλεσμα των πλημμυρών με σπασμένα δέντρα και τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο να είναι κολλημένο στη λάσπη ανάμεσα σε κορμούς ξύλων.

Οι τελευταίοι αυτοί θάνατοι αυξάνουν τον απολογισμό από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες από τον περασμένο μήνα σε περισσότερους από 100 νεκρούς.

Κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι 76 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 131.000 εκτοπιστεί από το Σάββατο.

Ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός έγραψε στον λογαριασμό του στο X ότι το προσωπικό του ανέσυρε τα πτώματα δύο ανθρώπων που επέβαιναν σε βάρκα, η οποία ανατράπηκε αργά χθες το βράδυ στον ποταμό Τάνα, στην κομητεία της ανατολικής Κένυας, Γκαρίσα.

Το προσωπικό του διέσωσε 23 ανθρώπους από το ατύχημα αυτό, αλλά έξι άλλοι αγνοούνται, όπως ανακοίνωσε η μκο.

Οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει δρόμους και γέφυρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ανατολική Αφρική επλήγη από πλημμύρες ρεκόρ κατά την τελευταία περίοδο των σφοδρών βροχοπτώσεων στα τέλη του 2023.

Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο έντονα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

