“The 2Night Show” με ανδρική παρέα την Μεγάλη Δευτέρα

Εκλεκτή ανδρική παρέα θα έχει απόψε το βράδυ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε, Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Μένιο Σακελλαρόπουλο. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος κάνει μια σύντομη αναδρομή στην πορεία της ζωής του, από τα φτωχικά σοκάκια του Πειραιά ως τις συναντήσεις του με τους θρύλους των γηπέδων παγκοσμίως. Πώς από τη Νομική κατέληξε στη Δημοσιογραφία; Κατάφερε να πάρει το πτυχίο του; Γιατί έκρυβε από τον πατέρα του ότι δούλευε σε εφημερίδα στα 16 του και πώς του αποκάλυψε ότι μπήκε στο «Έθνος» στα 21 του χρόνια; Με ποιο πρωτότυπο τρόπο προσέγγισε τη γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του, που ήταν η μοντέρ του στην τηλεόραση;

Στη συνέχεια, μιλάει για την απόφασή του να ασχοληθεί με τη συγγραφή μυθιστορημάτων και να μοιραστεί με το αναγνωστικό κοινό τις αληθινές ιστορίες που τον συγκίνησαν. Γιατί δεν ήθελε να γράψει για αθλητικά γεγονότα και γιατί τον πίκραινε που ο κόσμος τον έβλεπε μόνο ως αθλητικό συντάκτη; Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος, στέκεται στα μυθιστορήματά του «Το πικρό γάλα», «Τα δεκαέξι γράμματα», «Το κορίτσι της στάχτης» και «Ο Αρχάγγελος των Βράχων», και περιγράφει στον Γρηγόρη τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε εξώφυλλο.

Στο αποψινό «The 2Night Show» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο Νάσος Γουμενίδης. Ο δημοσιογράφος, και πλέον και παρουσιαστής, μιλάει ανοιχτά για την οικογένειά του, αλλά και για την απώλεια του αδερφού του Δημήτρη. Πώς διαπίστωσε ότι ο αδερφός του κάνει χρήση ουσιών; Γιατί δεν του αρέσει να κάνει δημόσιες σχέσεις; Γιατί ήταν επαγγελματική του επιλογή να προηγείται η φήμη του;

Γιατί θεωρεί τιμητικό το να πηγαίνει κάποιος στο δικαστήριο και να απαλλάσσεται; Τέλος, μιλάει για την εκπομπή του «Επί Τόπου» στο Open, αλλά και για τα δημοσιογραφικά blog που έχει.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής εξηγεί γιατί δεν έμεινε ποτέ παραπάνω από μία σεζόν στην Αθήνα για δουλειά και γιατί επιλέγει να ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Τι ρόλο έπαιξαν οι κρίσεις πανικού στις επιλογές του; Γιατί αναζητούσε την ασφάλειά του και όχι τη δόξα και το χρήμα; Με ποιους καλλιτέχνες έχει συνεργαστεί και τι θυμάται από τις εποχές που τραγουδούσαν μαζί; Στη συνέχεια, μιλάει για τον φίλο του, Βασίλη Καρρά, και για την τελευταία φορά που πήγε να τον δει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.

Τι ένιωσε όταν άκουσε το τραγούδι «Ακόμα και στον ύπνο μου» σε στίχους του Βασίλη Καρρά; Γιατί του ζήτησε να το τραγουδήσει; Τέλος, μιλάει για την αγάπη που έχει στο «συνάφι» του και για τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο «Scorpios Studio» στη Θεσσαλονίκη.

«The 2Night Show»: Απόψε, Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

