Σκωτία: Παραιτήθηκε ο Πρώτος Υπουργός της χώρας

Ο Χάμζα Γιούσαφ παραιτήθηκε από επικεφαλής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP), το οποίο υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ παραιτήθηκε σήμερα, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την πόρτα στο βρετανικό αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα για να ανακτήσει έδαφος στη σκωτσέζικη ενδοχώρα στις εθνικές εκλογές που αναμένονται αργότερα φέτος.

Ο Γιούσαφ παραιτήθηκε από επικεφαλής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP), το οποίο υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σκωτίας, έπειτα από μια εβδομάδα χάους που προκλήθηκε από την ακύρωση εκ μέρους του μια συμφωνίας με τους Πράσινους της Σκωτίας για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Στη συνέχεια απέτυχε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη για να επιβιώσει προτάσεων μομφής εναντίον του που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Παραιτούμενος λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου αντικατέστησε την Νίκολα Στέρτζον στις θέσεις του πρωθυπουργού της Σκωτίας και του επικεφαλής του SNP, ο Γιούσαφ δήλωσε ότι είναι καιρός να ηγηθεί κάποιος άλλος της αποκεντρωμένης σκωτσέζικης κυβέρνησης.

Το SNP άρχισε να παραπαίει εξαιτίας ενός σκανδάλου χρηματοδότησης και της παραίτησης, πέρυσι, της Στέρτζον ως επικεφαλής του κόμματος. Υπήρξε επίσης εσωκομματική διαμάχη για το πόσο προοδευτικό θα πρέπει να είναι το κόμμα ώστε να προσελκύσει και πάλι τους ψηφοφόρους.

Ο Γιούσαφ δεν κατάφερε να επιτύχει μια ισορροπία ανάμεσα στα προοδευτικά πεπραγμένα της κυβέρνησης συνασπισμού και τα αιτήματα ορισμένων εθνικιστών να απορριφθούν μεταρρυθμίσεις για την αναγνώριση του επαναπροσδιορισμού του φύλου και να προκριθεί η οικονομία.

Το SNP χάνει υποστήριξη έπειτα από 17 χρόνια επικεφαλής της κυβέρνησης της Σκωτίας. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία δημοσκοπήσεων YouGov ανακοίνωσε πως, για πρώτη φορά σε μια δεκαετία, το Εργατικό Κόμμα ξεπέρασε το SNP στην πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές.

Η άνοδος του Εργατικού Κόμματος στη Σκωτία εντείνει την πίεση που αντιμετωπίζει το Συντηρητικό Κόμμα του βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, που υπολείπεται σημαντικά των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις.

Το κοινοβούλιο της Σκωτίας έχει τώρα 28 ημέρες για να επιλέξει το νέο πρωθυπουργό πριν υποχρεωθεί σε εκλογές. Ο πρώην ηγέτης του SNP Τζον Σουίνι και η πρώην αντίπαλος του Γιούσαφ για την ηγεσία, η Κέιτ Φορμπς, θεωρούνται πιθανοί διάδοχοι.

Αν το SNP δεν καταφέρει να βρει ένα νέο ηγέτη που να μπορέσει να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου, θα διεξαχθούν στη Σκωτία εκλογές.

