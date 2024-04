Πάτρα: Φωτιά στο Νέο Ερινεό

Τοπικά Νέα

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Νέος Ερινεός Αιγιαλείας Αχαΐας καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Ερινεός, της Αιγιάλειας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Παρόλου που φυσάει στην περιοχή η φωτιά δεν φαίνεται να εξαπλώνεται απειλιτικά.. Υπάρχει πληροφορια από κατοίκους για έναν αγρότη που έκαιγε κλαδιά και του ξέφυγε η φωτιά και ερευνάται από τους αρμόδιους.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Νέος Ερινεός Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

