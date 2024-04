Πολιτισμός

Ακρόπολη: Τουρίστες ντύθηκαν αρχαίοι Έλληνες και παρίσταναν τους ξεναγούς (εικόνες)

Σφοδρές αντιδράσεις από τους αρχαιολόγους και από κόμματα της αντιπολίτευσης. "Χαμός" στο X με το hashtag #Ακρόπολη .

Θυελλώδεις αντιδράσεις στον πολιτικό διάλογο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και υπηρεσιακά εντός του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία την οποία έλαβαν την Κυριακή τουρίστες επισκέπτες της Ακρόπολης των Αθηνών, να περιβληθούν ενδυμασία που παραπέμπει σε αρχαίους Έλληνες με βαμμένο λευκό δέρμα και χλαμύδες, δύο από αυτούς να υποδυθούν την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, να αναρτήσουν τις σχετικές φωτογραφίες στα social media, και να υποδέχονται άλλους τουρίστες στα προπύλαια του Παρθενώνα αντιποιούμενοι το προσωπικό υποδοχής και ξενάγησης.

Για το συμβάν έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να ερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν ευθύνες για το θέαμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ευρέως ως “απόλυτα κιτς”.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η αρχαιολόγος προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών του Υπουργείου Πολιτισμού Έλενα Κουντούρη σημείωσε για το περιστατικό ότι:

Το συμβάν δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τμήμα της VIP ξενάγησης, δεδομένου ότι η έναρξη της εν λόγω δράσης προγραμματίζεται από τον ΟΔΑΠ μετά τις 10.05 .

Δεν είχε διοργανωθεί από την Εφορία καμία σχετική δράση ούτε ξενάγηση, ούτε έχει δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο.

Καθώς τον χώρο επισκέφθηκαν –με εισιτήριο– πολυμελείς ομάδες επισκεπτών, μεταξύ αυτών εμφιλοχώρησαν ορισμένοι με αρχαιοελληνικές ενδυμασίες, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από το φυλακτικό προσωπικό της Υπηρεσίας, αν και προσφάτως το προσωπικό αυτό έχει ουσιαστικά ενισχυθεί, με αρκετούς εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ήδη, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν ευθύνες.

Αρχαιολόγοι: Η ηγεσία του ΥΠΠΟ δε μας ενημέρωσε ποτέ για τίποτα

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινα Κουτσούμπα, η οποία σε ανάρτησή της στο Χ, σημείωσε: «Ακόμη ψάχνουμε να βρούμε τι συνέβη χτες στην Ακρόπολη. Άλλοι λένε ότι ήταν το πρώτο πριβέ, άλλοι ότι ήταν επίσημοι. Όποιος ξέρει κάτι, ας στείλει. Το σίγουρο είναι ότι ο εξευτελισμός μας προχωρά ακάθεκτος».

ΣΥΡΙΖΑ: Δε μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι αληθινές φωτογραφίες

Ανακοίνωση εξέδωσε η Τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, η οποία διερωτάται εάν οι φωτογραφίες που έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αληθινές. «Από σήμερα το πρωί, βλέπουμε στην κοινωνική δικτύωση φωτογραφίες από την Ακρόπολη των Αθηνών με χθεσινή ημερομηνία, στις οποίες διακρίνονται κάποιοι ντυμένοι “Ηρακλής” και “Αμαζόνα”, άλλοι ντυμένοι και βαμμένοι αρχαιοελληνικά αγάλματα και άλλοι ντυμένοι θεότητες της αρχαιότητας», σημειώνει η κ. Μάλαμα και συνεχίζει: «Επειδή δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού επέτρεψε να γίνει η Ακρόπολη μια κακόγουστη Ντίσνεϊλαντ, καλούμε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να απαντήσει εάν οι φωτογραφίες αυτές είναι γνήσιες ή αν πρόκειται για fake news. Αναμένουμε τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού άμεσα».

Νέα Αριστερά: Η ηγεσία ΥΠΠΟ εξευτελίζει την Ακρόπολη των Αθηνών

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, ο Νάσος Ηλιόπουλος σημείωσε ότι «η Ακρόπολη δεν είναι Λας Βέγκας» και ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να βάλουν ένα τέλος στον κατήφορο. «Η Ακρόπολη δεν είναι Λας Βέγκας Η Λ. Μενδώνη μαζί με τον υπόδικο Τσακοπιάκο, από το αμαρτωλό ταμείο του Υπ. Πολιτισμού, έχουν βαλθεί να ξεφτιλίσουν ακόμα και την Ακρόπολη. Πριβέ ξεναγήσεις με τους ιθαγενείς ως κιτς ντεκόρ. Να μπει τέλος στον κατήφορο».

Χαμός στο Χ

Όπως ήταν φυσικό, το συμβάν πήρε διαστάσεις και στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με το hashtag #Aκρόπολη να συγκεντρώνει πολλά σχόλια, άλλα ειρωνικά, άλλα χιουμοριστικά και άλλα άκρως επικριτικά από τους χρήστες.

