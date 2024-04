Οικονομία

“MyCoast” - Κατάληψη παραλιών: Η πλατφόρμα καταγγελιών είναι διαθέσιμη στους πολίτες

Με ποια διαδικασία οι πολίτες θα μπορούν, στο "MyCoast", να καταγγείλουν οποιαδήποτε κατάληψη ή υπέρβαση παραχώρησης αιγιαλού.

«My coast» είναι το όνομα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της κυβέρνησης μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν, από φέτος το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι, να ελέγχουν αν στην παραλία στην οποία βρίσκονται, τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης, και να υποβάλλουν σχετική καταγγελία, σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κατάληψης. Σε επόμενη φάση και με την ενσωμάτωση εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης, η νομιμότητα θα ελέγχεται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα.

Το «MyCoast» σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συγχρόνως, ενδεχόμενη επιτυχία του θα έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν για κινητά τηλέφωνα και tablet μέσω του App Store, θα διατίθεται σύντομα και μέσω του Play Store, και είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική. Οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν:

Ανοίγουν την εφαρμογή και ενεργοποιούν το GPS του κινητού τους.

Εντοπίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος τους στο χάρτη και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής τους το πολύγωνο της παραχώρησης.

Επιλέγοντας το πολύγωνο εμφανίζονται τα στοιχεία της, δηλαδή η τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης, χρήση, το εμβαδόν κ.α.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης ή και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης, μπορούν μέσω της εφαρμογής να υποβάλουν τις προαναφερόμενες καταγγελίες.

Προσδιορίζουν το λόγο της καταγγελίας και εισάγουν συνοπτική περιγραφή του προβλήματος.

Η υλοποίηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά:

Τη θέσπιση διαφανούς ηλεκτρονικής διαδικασίας για την δημοπράτηση των παραλιών,

Την καθιέρωση των «απάτητων παραλιών»

Τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στη διαχείριση των παραλιών ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών

Την εισαγωγή αυστηρότερων υποχρεώσεων για όσους μισθώνουν παραλίες,

Την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (drones, δορυφόροι) για αποτελεσματικότερους ελέγχους από την πολιτεία

Την επιβολή αυστηρότερων ποινών για όσους αυθαιρετούν και παραβιάζουν τους κανόνες διαχείρισης των παραλιών.

Υποβολή καταγγελίας

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν τόσο ανώνυμα, όσο και επώνυμα. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, οι πολίτες απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή με προσωπικούς κωδικούς ΤaxisNet, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω κινητής συσκευής η οποία αποδεδειγμένα βάσει GPS εν λειτουργία, βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης. Επιπλέον, μόνο μία καταγγελία, ανά τύπο καταγγελίας, μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση. Μετά την επιτυχή υποβολή της επώνυμης καταγγελίας, η εφαρμογή εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο ιστορικό των επώνυμων καταγγελιών τους και στα στοιχεία αυτών, όπως για παράδειγμα την κατάσταση της καταγγελίας. Οι υποβληθείσες καταγγελίες εμφανίζονται στο υποσύστημα «Μητρώο Παραχωρήσεων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να εξετασθούν από τις αρμόδιες Κτηματικής Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταγγελίας μέσω του «MyCoast», οι πολίτες μπορούν την πραγματοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, η οποία υποχρεούται να την διαβιβάσει αυθημερόν, στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

