Ευρωεκλογές 2024: “Να μην αποφασίσουν άλλοι για σένα” (βίντεο)

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα, ένα τετράλεπτο βίντεο και 9 μικρότερες εκδοχές του, με το οποίο υποστηρίζει και ενισχύει το παραπάνω σύνθημα.

«Αξιοποίησε την ψήφο σου: Για να μην αποφασίσουν άλλοι για σένα» είναι το σύνθημα των ευρωεκλογών 2024 που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη 6-9 Ιουνίου. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγη ώρα, ένα τετράλεπτο βίντεο και 9 μικρότερες εκδοχές του, με το οποίο υποστηρίζει και ενισχύει το παραπάνω σύνθημα.

Στο βίντεο ηλικιωμένοι πολίτες από διάφορες χώρες της ΕΕ καταθέτουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες για τη δημοκρατία, αφηγούμενοι τις ιστορίες τους για τη δημοκρατία στις νεότερες γενιές και τονίζοντας ότι κανένας δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο το δημοκρατικό αυτό δικαίωμα.

«Η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Η ψήφος σας θα καθορίσει την πορεία που θα ακολουθήσει η Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα κρίνει σε ποια Ευρώπη θέλουμε να ζήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. «Μην αφήσετε κάποιον άλλον να αποφασίσει για εσάς. Ψηφίστε στις 6-9 Ιουνίου 2024. Κάθε ψήφος μετράει».

«Η δημοκρατία αποτελεί συλλογικό μας καθήκον, όχι απέναντι σε μια συγκεκριμένη πολιτική ιδέα ή έναν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά ένα καθήκον που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χάουμε Ντάουχ, στη σχετική ενημέρωση. «Η ευρωπαϊκή δημοκρατία μας ενώνει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε: πέρα από σύνορα, πέρα από πολιτικές ευαισθησίες και πέρα από γενιές. Σε εποχές πόλωσης, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, είναι εύκολο να το ξεχνά κανείς αυτό. Η εκστρατεία μας έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει όλα αυτά που μας ενώνουν».

«Αυτό ακριβώς αναδεικνύει και το κεντρικό βίντεο της εκστρατείας: ρίχνει φως στην ταραγμένη ιστορία πολλών ευρωπαϊκών χωρών που έζησαν ένοπλες συγκρούσεις ή περιορισμούς στις ατομικές ελευθερίες, επισημαίνοντας πόσο εύθραυστη είναι η δημοκρατία, αν δεν τη συντηρούμε ενεργά», όπως τονίστηκε.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημοκρατία μπορεί να φαίνεται προφανής για εμάς σήμερα. Αυτό όμως δεν συνέβαινε πάντοτε», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση για το βίντεο που κοινοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

«Σε μια εποχή όχι πολύ μακρινή, εκατομμύρια Ευρωπαίοι έζησαν καταστάσεις στις οποίες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ούτε καν να εκφραστούν ελεύθερα. Η ίδια τους η ζωή μπορεί να κινδύνευε, απλώς και μόνο επειδή ήταν διαφορετικοί, είχαν διαφορετικές απόψεις ή επιθυμούσαν μια διαφορετική ζωή», σημειώνεται.

«Η δημοκρατία είναι ένα πολύτιμο δώρο που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές. Την οραματίστηκαν και αγωνίστηκαν για την επίτευξή της. Τώρα εναπόκειται σε εμάς να τη διατηρήσουμε, να την ενισχύσουμε και να την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η ψήφος - διότι όσο περισσότεροι άνθρωποι ψηφίζουν, τόσο ισχυρότερη γίνεται η δημοκρατία. Στις 6-9 Ιουνίου 2024: Αξιοποίησε την ψήφο σου. Για να μην αποφασίσουν άλλοι για σένα», υπογραμμίζεται σχετικά.

Το 4λεπτο βίντεο και οι πιο σύντομες εκδοχές του είναι διαθέσιμές σε όλες τις γλώσσες (και στη νοηματική), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει τη νέα αντικομμουνιστική αθλιότητα του ευρωκοινοβουλίου με τη διακίνηση προεκλογικού διαφημιστικού σποτ για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνη. Στο ολιγόλεπτο φιλμ οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της ΕΕ κατόρθωσαν να φτιάξουν έναν ανιστόρητο αχταρμά βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι δηλώσεις ανθρώπων που έζησαν τη ναζιστική θηριωδία με «μαρτυρίες» σκοπιμότητας από τις χώρες του σοσιαλισμού, αναπαράγοντας την ανιστόρητη εξίσωση του φασιστικού τέρατος με τον κομμουνισμό. Μάλιστα αυτή τη φορά η ΕΕ κατάφερε να ξεπεράσει και τον ίδιο της τον εαυτό, αφού το σποτ είναι ένα μνημείο αντικομμουνισμού με ολίγον από αντιφασισμό για το «ξεκάρφωμα». Η χυδαία αυτή ιστορική παραχάραξη μάλιστα αξιοποιείται για να διαφημίσει την «δημοκρατία» στην ΕΕ, έχοντας στο στόχαστρο τη νέα γενιά. Συνιστά θράσος να εμφανίζονται τα όργανα της ΕΕ σαν υπερασπιστές της «δημοκρατίας» και των ελευθεριών, την ίδια ώρα που σε μια σειρά κράτη-μέλη της ΕΕ τα Κομμουνιστικά Κόμματα απαγορεύονται και η κομμουνιστική ιδεολογία διώκεται σαν ποινικό αδίκημα, με τον «δημοκρατικότατο» ισχυρισμό ότι «υποκινεί διαφωνίες», όπως συνέβη πρόσφατα στην Λετονία. Ενώ στο ευρωκοινοβούλιο ήδη έχει ξεκινήσει «κυνήγι μαγισσών» με κατηγορίες «περί κατασκοπείας», πρόστιμα και κυρώσεις σε όσους ευρωβουλευτές δεν συμφωνούν με τη γραμμή στήριξης του Ζελένσκι και των ναζί του Αζοφ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την καπιταλιστική Ρωσία. Την ίδια στιγμή σε μια σειρά κράτη-μέλη της ΕΕ απαγορεύονται διαδηλώσεις και συλλαμβάνονται αγωνιστές, που διατρανώνουν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, προκειμένου να μην διαταραχθεί η στήριξη της ΕΕ στο κράτος του Ισραήλ που συνεχίζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Αποτελεί πρόκληση να παριστάνει την υπέρμαχο των ελευθεριών η ΕΕ της καταστολής των εργατικών απεργιών και των αγροτικών κινητοποιήσεων, που αναγορεύει τα επιχειρηματικά λόμπι σε «ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας», που εκτοξεύει την ακρίβεια και τη φτώχεια, μετατρέπει σε εμπόρευμα την παιδεία, την υγεία και κάθε κοινωνική υπηρεσία, που φυλακίζει πρόσφυγες ή στο εξής με το νέο «Σύμφωνο» θα τους στέλνει εξορία στη Ρουάντα, την Τυνησία ή την Αλβανία, σε αγαστή συνεργασία με τις ακροδεξιές κυβερνήσεις των Μελόνι και Όρμπαν. Αυτό το ξεθώριασμα της ΕΕ στα μάτια των λαών προσπαθεί να καλύψει με τέτοια σποτ. Ο λαός και η νεολαία που, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, εκφράζει με μεγάλα ποσοστά από διαφωνία, έλλειψη εμπιστοσύνης, ανησυχία ως και ερωτηματικά για το ρόλο της ΕΕ στην διαρκή επιδείνωση της ζωής του μπορούν στις ευρωεκλογές να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης αυτής της φυλακής των λαών, της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας των μονοπωλίων. Με ισχυρό ΚΚΕ να δυναμώσουν την πάλη για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, της ειρήνης και του σοσιαλισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

