Μαδρίτη - Σάκκαρη: Αποκλεισμός πριν τα προημιτελικά (εικόνες)

Βήμα προς βήμα οι προσπάθειες της Μαρίας να "σώσει" τον αγώνα, μέχρι την τελική ήττα από την βραζιλιάνα Μπεατρίζ Μάια.

Σε βραζιλιάνικο... εμπόδιο «σκόνταψε» και η Μαρία Σάκκαρη (μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά) στο τουρνουά της Μαδρίτης. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 6-4, 6-4 από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (Νο. 14 στον κόσμο) στη φάση «των 16» και αποχαιρέτησε την ισπανική πρωτεύουσα χωρίς να καταφέρει να περάσει στα προημιτελικά.

Η... κακή μέρα φάνηκε από το πρωί για τη Σάκκαρη, που δέχθηκε break στο 3ο γκέιμ του πρώτου σετ κι έσωσε άλλα δύο break points στο 5ο γκέιμ, αλλά τελικά έχασε το σερβίς της άλλη μία φορά και βρέθηκε πίσω με 5-2. Σε εκείνο το σημείο αντέδρασε, μείωσε σε 5-4 και είχε δύο φορές την ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως η Βραζιλιάνα άντεξε στην πίεση και, στο δεύτερο σετ μπολ της, έκανε το 6-4. Ίδιο «σενάριο» και στο δεύτερο σετ, όπου η Χαντάντ Μαϊα έκανε πάλι break στο 3ο γκέιμ (με τέσσερις σερί πόντους μετά το 40-15), στη συνέχεια κράτησε εύκολα το σερβίς της και με νέο break (από διπλό λάθος της Σάκκαρη) έφτασε στο 5-2. Πάλι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε και μείωσε σε 5-4, αλλά η Βραζιλιάνα κράτησε την ψυχραιμία της και «έκλεισε» τον αγώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

