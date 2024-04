Οικονομία

e-Καταναλωτής: Η νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι αλλαγές που έγιναν στη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής με την οποία οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν χιλιάδες προϊόντα.

-

Πλήρως αναβαθμισμένη είναι από σήμερα η πλατφόρμα e-Καταναλωτής και είναι διαθέσιμη στους χρήστες του διαδικτύου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση βρίσκεται με κάθε διαθέσιμο εργαλείο στο πλευρό των νοικοκυριών. Η αναβάθμιση της πλατφόρμας, e-Καταναλωτής παρέχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες και επιλογές. Ο καταναλωτής μπορεί να δημιουργήσει το δικό του καλάθι προϊόντων, να συγκρίνει τις τιμές σε ελάχιστο χρόνο, να επιλέξει αλυσίδα και να προχωρήσει στην πιο συμφέρουσα, κατ' αυτόν, αγορά. Συνεχίζουμε τις δραστικές παρεμβάσεις, παρέχοντας νέα εργαλεία και βελτιστοποιώντας τα διαθέσιμα, με κύριο γνώμονα την προστασία, τη βοήθεια στον καταναλωτή, την ενίσχυση της διαφάνειας και την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα σε όλους τους πολίτες».

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης υπενθυμίζεται πως, πρόκειται για ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο, ώστε να μπορούν όλοι να συγκρίνουν τιμές, να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι με τα προϊόντα που επιθυμούν και να κάνουν τις αγορές τους, με το χαμηλότερο κόστος, από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που τα προσφέρει.

Η πλατφόρμα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα διαφανούς σύγκρισης τιμών σε -επί του παρόντος- 3.000 βασικά και ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ακολούθως δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης του φθηνότερου καλαθιού με κριτήριο τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Μέσω του χάρτη που υπάρχει στην πλατφόρμα, ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να ελέγξει όλα τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται κοντά στον τόπο διαμονής του, πριν ξεκινήσει τις αγορές. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, εκτός από χρήματα, εξοικονομεί και χρόνο.

Η πηγή άντλησης των τιμών των προϊόντων είναι το κεντρικό eshop κάθε αλυσίδας και ενδεχομένως να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με το φυσικό κατάστημα.

Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά στις 10:00 και μέσα σε λίγα 24ωρα θα είναι ολοκληρωμένες και οι εκδόσεις για κινητά και tablets.

Στον παρακάτω πίναα παρακολουθούμε τη σύγκριση τιμών μεταξύ 5 διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ ενός καλαθιού που περιλαμβάνει τα ίδια ακριβώς 10 προϊόντα.

Στον 2ο πίνακα της αναβαθμισμένης πλατφόρμας e-katanalotis παρακολουθούμε τη σύγκριση τιμών μεταξύ 5 διαφορετικών αλυσίδων ενός καλαθιού που περιλαμβάνει τα ίδια ακριβώς 20 προϊόντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι: “Πέταξα καρέκλα στον Ματθαιόπουλο και αναλαμβάνω την ευθύνη”

Ακρόπολη: Τουρίστες ντύθηκαν αρχαίοι Έλληνες και παρίσταναν τους ξεναγούς (εικόνες)

Καλλιάνος - “Αττικόν": Οι αγγειοχειρουργοί ζητούν παρέμβαση Μητσοτάκη