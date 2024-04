Κόσμος

Φιντάν - Μπλίνκεν: Συναντήθηκαν στην Σαουδική Αραβία

Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο Υπουργών μετά την αναβολή της επίσκεψης του προέδρου Ερντογάν στην Ουάσινγκτον. Τι συζητήθηκε μεταξύ τους.

Την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από την αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στις ΗΠΑ πραγματοποίησαν ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, δεν υπήρξε αναφορά από τις τουρκικές διπλωματικές πηγές για τη συνάντηση Φιντάν – Μπλίνκεν σχετικά με την αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Οι διπλωματικές πηγές που μίλησαν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρει καν αν συζητήθηκε το θέμα.

Φιντάν και Μπλίνκεν στην πρώτη τους συνάντηση έπειτα από την αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στην Ουάσινγκον συζήτησαν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την τελευταία κατάσταση στη Γάζα και το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ φέρεται να είπε ότι η σφαγή στη Γάζα πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Ανέφερε ακόμη ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αξιολογήθηκε επίσης η τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία και συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης χωρών της Ομάδας Επαφής για τη Γάζα.

Σε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X αναφέρεται ότι «ο υπουργός Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν στο Ριάντ». Για το περιεχόμενο της συνάντησης δεν δίνονται λεπτομέρειες.





