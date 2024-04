Life

Πάσχα στο ΑΝΤ1+ μαζί με όλη την οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό το Πάσχα το ΑΝΤ1+ φέρνει κορυφαίες σειρές και ταινίες για όλη την οικογένεια!

-

Το ΑΝΤ1+, η ελληνική streaming πλατφόρμα, φροντίζει αυτό το Πάσχα να είναι κοντά σε όλη την οικογένεια με επιλεγμένες ξένες σειρές, αλλά και πλούσιο παιδικό κινηματογραφικό περιεχόμενο! Βραβευμένες ξένες σειρές, με all star cast και ιστορίες που συναρπάζουν, προσφέρουν την ευκαιρία να τις απολαύσει όλη η οικογένεια μαζί, σε οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή στο ΑΝΤ1+.

«Years and years» μια καθηλωτική, κοινωνική, σειρά επιστημονικής φαντασίας, με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Αν Ριντ. Μια σειρά που αγγίζει όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και προβληματισμούς που πηγάζουν από τα social media, την τεχνολογική εξέλιξη, την πολιτική, τον λαϊκισμό και το μεταναστευτικό.

«Best Interests» με πρωταγωνιστές τους Σάρον Χόργκαν και Μάικλ Σιν. Μια αριστοτεχνική και βαθιά συγκινητική σειρά, στην οποία αποτυπώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γονιός ενός παιδιού με αναπηρία, σε έναν κόσμο που απαιτεί καθημερινή μάχη.

«The End» μια σειρά με κεντρικούς ήρωες τα μέλη μιας οικογένειας, που αναζητούν την ευτυχία σε ό,τι έχει πραγματική σημασία.

«Little Women» η κλασική ιστορία της Λουίζα Μέι Άλκοτ διηγείται τους έρωτες, τις απώλειες και τις δυσκολίες της ενηλικίωσης των τεσσάρων αδελφών Μάρτς, κατά τη διάρκεια του αμερικανικού πολέμου.

«Home economics», ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά trends με τον Τόφερ Γκρέις στον πρωταγωνιστό ρόλο. Η κωμική σειρά πραγματεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τρία αδέλφια, με οικονομικά άνισους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ιστορίες από την οικογενειακή καθημερινότητα, που ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί.

Παράλληλα, το ΑΝΤ1+ καλεί τους μικρούς μας φίλους να απολαύσουν τον αγαπημένο τους ήρωα, τον «Τριγωνοψαρούλη», μέσα από το πρώτο σύγχρονο ελληνικό animation με 3D γραφικά! Το πιο τρυφερό και καλοπροαίρετο ψαράκι, μαζί με την ψαροπαρέα του, ξεκινούν τις θαλασσοπεριπέτειες και ξετρελαίνουν όλη την οικογένεια! «Αστερίξ: Το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού», «Στρουμφάκια», αλλά και όλες οι ιστορίες των «Angry birds» και του «Shaun the Sheep», ταξιδεύουν σε νέες περιπέτειες, μικρούς και μεγάλους, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρούσι: Συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή

Χανιά: ανήλικος ξυλοκόπησε τη γιαγιά του

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια των πλοίων