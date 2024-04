Life

Γουίλιαμ – Κέιτ: Επέτειος γάμου για το ζεύγος διαδόχων της Βρετανίας

Οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες θα γιορταστούν φέτος, τα 13 χρόνια από το γάμο του ζευγαριού, δεδομένης της περιπέτειας υγείας της Κέιτ.

Στην Βρετανία την Δευτέρα 29.04 το πριγκιπικό ζεύγος Γουίλιαμ και Κέιτ κλείνει 13 χρόνια γάμου και, παρ’ όλο που είναι μια δύσκολη επέτειος για το παλάτι, δεν παρέλειψε να αναρτήσει στο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, μια ασπρόμαυρη βίντατζ καλλιτεχνική φωτογραφία της ημέρας εκείνης με τη λεζάντα «Πριν από 13 χρόνια».

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισαάκ Καρυπίδης, είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη φωτογραφία δίνεται στην δημοσιότητα. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ παντρεύτηκαν στις 29.04.2011 στο αγγλικανικό Αββαείο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο και, παρά τα φυσιολογικά “σκαμπανεβάσματα” που είχαν οι δυο τους όλα αυτά τα χρόνια, η εικόνα την οποία έχει ο λαός, είναι αυτή του ευτυχισμένου ζευγαριού το οποίο βάζει πάνω απ’ όλα τα παιδιά του, προσπαθώντας να τα μεγαλώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πριγκιπικό ζεύγος, την φετινή του επέτειο, σε αντίθεση με άλλες χρονιές θα την γιορτάσει ιδιωτικά, κι αυτό διότι ως γνωστόν η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει διαγνωστεί με καρκίνο, υποβάλλεται σε θεραπείες και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Επιστρέφει σταδιακά στα καθήκοντα του ο βασιλιάς Κάρολος

Όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα, με καρκίνο έχει διαγνωστεί και ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος ωστόσο, σύμφωνα με τα Ανάκτορα, σταδιακά πρόκειται να επιστρέψει στο δημόσιο βίο. Έτσι λοιπόν την Τρίτη 30.04 μαζί με την σύζυγο του βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφτούν ένα αντικαρκινικό κέντρο όπου θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες δημόσιες εμφανίσεις του βασιλιά, καθώς οι γιατροί του είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδο της υγείας του και αισιόδοξοι για την πορεία της θεραπείας του. Οι δραστηριότητές του, ωστόσο, από εδώ και πέρα θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από τους γιατρούς, και «θα προσαρμόζονται, εάν είναι αναγκαίο, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος» για την υγεία του, όπως επισημαίνει η επίσημη ανακοίνωση των Ανακτόρων.

