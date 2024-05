Pricefox

Pricefox: Πόσα θα πληρώσεις φέτος για το πασχαλινό τραπέζι

Το Pricefox.gr έκανε έρευνα αγοράς, εντόπισε τις διαφορές στις τιμές και υπολόγισε το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι.

Το χέρι βαθιά στην τσέπη θα αναγκαστούν να βάλουν οι καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι, καθώς όπως όλα δείχνουν οι τιμές κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα.

Το Pricefox, ο σύμβουλός σου στην εξοικονόμηση και η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ασφάλειας αυτοκινήτων, έψαξε πόσο κοστίζουν τα καλούδια για το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα και σου έχει έτοιμο τον προϋπολογισμό που θα χρειαστείς.

Συγκρίνοντας τις τιμές σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ένα μάρκετ κρεάτων, όλα δείχνουν ότι ο συνδυασμός σε αγορές είναι η καλύτερη λύση για να πληρώσεις όσο το δυνατόν λιγότερα.

Πρωταγωνιστές του πασχαλινού τραπεζιού είναι, φυσικά, το αρνί και το κατσίκι, οι τιμές των οποίων διαφοροποιούνται αναλόγως από το πού θα το αγοράσεις.

Στο σούπερ μάρκετ για ολόκληρο κατσικάκι γάλακτος η τιμή του κιλού ξεκινάει από τα 10,45 ευρώ. Δηλαδή, ένα κατσικάκι 10 κιλών θα βγει στα 104,5 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατσίκι γάλακτος νωπό στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ πωλείται στα 12,95, ενώ στο δεύτερο στα 12,1 ευρώ/ κιλό.

Αντίστοιχα, το μάρκετ κρεάτων προσφέρει το κατσίκι γάλακτος στην τιμή των 12,98 ευρώ/ κιλό.

Αν προτιμάς, ωστόσο, το αρνί για το πασχαλινό τραπέζι, φέτος θα πληρώσεις από 11,70- 11,90 ευρώ κιλό.

Ωστόσο, αν συγκαταλέγεσαι σε εκείνους που δεν τρώνε ούτε αρνί, ούτε κατσικάκι, τότε το χοιρινό θα σου κοστίσει από 4,20 ευρώ η σπάλα, 6,99 ευρώ το καρέ με κόκαλο και από 7,6 ευρώ το χοιρινό κότσι.

Τα χοιρινά πανσετάκια θα τα βρεις 5,18 ευρώ το κιλό στο μάρκετ κρεάτων και περίπου 6,5 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Αναλόγως την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που θα επιλέξεις, τη συκωταριά για τη μαγειρίτσα θα τη βρεις από 4,99 έως 9 ευρώ το κιλό. Η ίδια υψηλή τιμή ισχύει και για το μάρκετ κρεάτων.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα προϊόντα που θα πλαισιώσουν το πασχαλινό τραπέζι το τσουρέκι κυμαίνεται από 2,48 έως 2,59 ευρώ το κομμάτι.

Η εξάδα των αβγών κυμαίνεται από 2,61 έως 3,29 ευρώ, ενώ οι κόκκινες βαφές από 1,48 έως 1,65.

Το Pricefox.gr σε βοηθά με έξυπνες συμβουλές να ζεις οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να εξοικονομήσεις έως και 40% στην ασφάλεια του αυτοκινήτου ή του σπιτιού, αλλά και να βρεις την πιο συμφέρουσα επιλογή πακέτου ενέργειας για το σπίτι.

