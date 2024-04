Κόσμος

Τουρκία - Δημοσκόπηση: Γιατί έχασε τις εκλογές ο Ερντογάν;

Ποιες πολιτικές του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται να βάρυναν στην ψήφο των Τούρκων εκλογέων οι οποίοι "αποκαθήλωσαν" την κυριαρχία του AKP.

Η οικονομία, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι ο πρώτος, και μάλιστα με ποσοστό 51,9%, λόγος, για τον οποίο το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ έχασε τις δημοτικές εκλογές στις 31 Μαρτίου στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας ASAL. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, εταιρία ερευνών διεξήγαγε έρευνα στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας. Στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο το AKP έχασε ψήφους στις δημοτικές εκλογές;» οι ερωτώμενοι απάντησαν:

Οικονομία/πληθωρισμός/κόστος διαβίωσης: 51,9%

Συνταξιούχοι: 13,4%

Λάθος υποψήφιοι: 12,5%

Μεταναστευτικό πρόβλημα: 4,0%

Αποσύνδεση ΑΚΡ από λαό: 3,8%

Αδέσποτα ζώα: 2,0%

Καλύτερη διαχείριση από CHP: 1,5%

Αδικία: 1,4%

Ζήτημα με Φενερμπαχτσέ: 1,2%

Εμπόριο με το Ισραήλ: 0,7%

Κουρδικό ζήτημα: 0,6%

Άλλα: 3,1%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ: 3,9%

Μετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έδωσε μηνύματα αλλαγής όσον αφορά το AKP, και τώρα αναμένονται οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν από τον πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος, τις επόμενες εβδομάδες.

