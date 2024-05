Παράξενα

Πολωνία: Περπάτησε 100 χιλιόμετρα για ένα γκολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι στοίχημα είχε βάλει ο άνδρας και τι δήλωσε πριν βάλει το γκολ ο τερματοφύλακας.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένας Πολωνός οπαδός ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε μια απόσταση 100 χιλιομέτρων την Κυριακή για να συναντήσει τον τερματοφύλακα της Radomiak Radom, τιμώντας μια υπόσχεση που έδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιαν Γιούρεκ είχε ορκιστεί τον Φεβρουάριο να περπατήσει στο γήπεδο οποιασδήποτε ομάδας ο τερματοφύλακας της οποίας θα σκόραρε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Πολωνίας.

«Έκανα μια ανάρτηση ότι αν ένας τερματοφύλακας πετύχει ένα γκολ πριν τελειώσει η σεζόν, τότε θα πάω με τα πόδια στο γήπεδο του συλλόγου που αγωνίζεται», είπε ο Γιούρεκ στο Reuters.



Ο Gabriel Kobylak του Radomiak έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που σκόραρε αυτή τη σεζόν την 1η Απριλίου, όταν το χτύπημα του έξω από την περιοχή του αναπήδησε μπροστά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στα δίχτυα.

Ο Γιούρεκ, ένας ένθερμος οπαδός της Ekstraklasa, ξεκίνησε από τη νοτιοανατολική πόλη Sandomierz προς το Radom, που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας, για τον αγώνα του Radomiak εναντίον της Zaglebie Lubin.

Είπε ότι τα περαστικά φορτηγά και οι λασπωμένοι δρόμοι ήταν οι πιο απαιτητικές πτυχές της διαδρομής, αλλά άξιζε τον κόπο καθώς του δόθηκε μια υπογεγραμμένη φανέλα από τον τερματοφύλακα του Radom πριν από τον αγώνα τον οποίο ο Radom έχασε με 4-3 από τη Zaglebie Lubin.

Πηγή: Reuters

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την σύζυγο και δύο κόρες του, μετά την Ανάσταση

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Καλαμάτα: Πατέρας και κόρη τραυματίστηκαν από ναυτική φωτοβολίδα