Μεσολόγγι: η ΠΟΕΣΥ τίμησε την μνήμη του Μάγερ (εικόνες)

Παρούσες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσιογραφικού λειτουργήματος στις εκδηλώσεις για την Έξοδο από την Ιερά Πόλη.

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, έγινε το Σάββατο 27.04 στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας –με συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων ΣΥντακτών (ΠΟΕΣΥ) και των Ενώσεων Συντακτών όλης της χώρας– η καθιερωμένη εκδήλωση στο μνημείο του πρωτοπόρου ελβετού φιλέλληνα δημοσιογράφου Γιόχαν–Γιάκομπ Μέγερ, ο οποίος αφενός κάλυψε και δημοσίευσε στο εξωτερικό, όσο μπορούσε λεπτομερέστερα, τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης για λογαριασμό της εφημερίδας του «Ελληνικά Χρονικά», και αφετέρου σκοτώθηκε κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου μαζί με την Ελληνίδα σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά.

Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος, Μαρία Αντωνιάδου κατέθεσε στέφανο τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του στη δημοσιογραφία. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η ΠΟΕΣΥ δια του προέδρου της Σωτήρη Τριανταφύλλου. Με την παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του Μάγερ επίσης ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΘΣΕΕ Δημήτρης Χορταριάς, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης, και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΤΕΑΣ της ΕΣΗΕΠΗΝ, Θανάσης Μπαμπανέβας και Κώστας Θεοδωρόπουλος αντίστοιχα.

