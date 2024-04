Οδησσός: Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας σε κατοικίες (σκληρές εικόνες)

'Ενα 12χρονο αγοράκι και μία έγκυος γυναίκα είναι μεταξύ των τραυματιών από την ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό.

Τέσσερις νεκροί -τρεις γυναίκες και ένας άντρας- και 27 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Σε βίντεο φαίνεται η Νομική ακαδημία ένα κτήριο γοτθικής αρχιτεκτονικής να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

A Russian missile hit the beach promenade of Odesa. According to the mayor there are at least 2 person killed and 20 more wounded. There are children among the casualties.



A Russian missile hit the beach promenade of Odesa. According to the mayor there are at least 2 person killed and 20 more wounded. There are children among the casualties.