Κροτίδες - πυροτεχνήματα: Κατασχέθηκαν 28000 τεμάχια σε 13 μέρες

Σε εντατικούς ελέγχους προχωρά η ΕΛΑΣ ενόψει του Πάσχα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει φέτος τους κινδύνυος τραυματισμών.

Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης παράνομων κροτίδων, παιδικών αθυρμάτων, βεγγαλικών και άλλων ειδών πυροτεχνίας κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Σκοπός των ελέγχων, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, είναι η πρόληψη και η αποτροπή ατυχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρό τραυματισμό ή/και απώλεια ζωής, από την καύση πυροτεχνικών ειδών κατά την εορταστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 16 έως 29 Απριλίου:

διενεργήθηκαν συνολικά 996 έλεγχοι,

βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις και

συνελήφθησαν 61 άτομα.

Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα κατασχέθηκαν 28.112 πυροτεχνικά είδη, και συγκεκριμένα:

13.895 κροτίδες,

7.240 παιδικά αθύρματα,

4.160 πυροτεχνήματα,

1.017 συσκευές εκτόξευσης,

678 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

632 φωτοβολίδες,

370 βεγγαλικά και

120 είδη πυροτεχνίας για χρήση σε θέατρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο, δεν αναφέρθηκαν στις υπηρεσίες της Αστυνομίας τραυματισμοί από χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και παιδικών αθυρμάτων. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλο το διάστημα των εορτών του Πάσχα. Στοιχεία σχετικά με ελέγχους, κατασχέσεις και συλλήψεις για κροτίδες και άλλα πυροτεχνικά είδη, καθώς και συμβουλές για αποφυγή της χρήσης τους, αναρτώνται σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο είναι ορατό πατώντας στο ακόλουθο λινκ: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/symvoules-gia-apofygi-chrisis-krotidon-vengalikon-kai-aftoschedion-eidon-pyrotechnias-kata-tin-periodo-ton-eorton-tou-pascha/

