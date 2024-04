Παράξενα

Ισημερινός: Μοντέλο δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε εστιατόριο (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο με δύο ένοπλους οι οποίοι μπαίνουν στο εστιατόριο και πυροβολούν την 23χρονη που συμμετείχε στα καλλιστεία για την Μις Εκουαδόρ.

Αυτή είναι η τρομακτική στιγμή που ένα 23χρονο μοντέλο του Ισημερινού δολοφονήθηκε σε ένα εστιατόριο, λίγους μήνες αφότου «συζητήθηκε από διακινητές ναρκωτικών σε μια μυστική συνομιλία».

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν δύο ένοπλους να εισβάλλουν στο εστιατόριο στο Quevedo του Ισημερινού, την Κυριακή, καθώς η Landy Parraga Goyburo, 23 ετών, και ένας άλλος άνδρας στέκονταν σε ένα τραπέζι.

Καθώς το ζευγάρι στέκεται ανέμελα και κουβεντιάζει, η γυναίκα φαίνεται να κοιτάζει προς το παράθυρο της πόρτας καθώς ο δράστης μπαίνει κρυφά στο εστιατόριο χωρίς να τον αντιληφθεί.

Η πρώην διαγωνιζόμενη Μις Εκουαδόρ γυρίζει στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τον άνδρα με τον οποίο μιλούσε προτού οι ένοπλοι αρχίσουν να τους επιτίθενται με τα όπλα στο χέρι.

Ο πρώτος μασκοφόρος επιτιθέμενος ανοίγει γρήγορα πυρ, πυροβολώντας τόσο προς την Parraga όσο και προς τον άνδρα, προτού εξαπολύσει άλλη μια σφαίρα στη γυναίκα και την ξαπλώνει στο έδαφος.

Ο δεύτερος εισβολέας μένει στην πόρτα του εστιατορίου.

Και οι δύο ένοπλοι δράστες τράπηκαν σε φυγή από το σημείο, βγαίνοντας έξω από την πόρτα και βγήκαν στο δρόμο αφού διέπραξαν τη δολοφονία τους μεσημέρι.

Το πρώην μοντέλο φαίνεται να βρίσκεται ακίνητη στο πάτωμα σε μια λίμνη από το αίμα της, με ένα σημάδι από σφαίρα ορατό στον δεξιό μηρό της.

Αυτή τη στιγμή η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, για να ανακαλύψει τα κίνητρα και να εντοπίσει τους δράστες.

Η Parraga ήταν πρώην διαγωνιζόμενη Miss Ecuador, έχοντας εκπροσωπήσει την επαρχία Los Rios το 2022.

Είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στους λογαριασμούς της στα social media.

Σύμφωνα με την El Comercio, σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Parraga ήταν ιδιοκτήτρια εταιρείας εισαγωγής ειδών οικιακής χρήσης και διατηρούσε τη δική της σειρά αθλητικών ειδών.

Στα κοινωνικά της δίκτυα μοιράστηκε την πολυτελή ζωή που έκανε, ανάμεσα σε ταξίδια σε όλο τον κόσμο και γεύματα σε πολυτελή μέρη.

Αλλά υπήρχε μια πιο σκοτεινή αλήθεια πίσω από τον λαμπερό τρόπο ζωής που απεικονίζεται στα social media.

Τον Δεκέμβριο του 2023, το όνομά της αναφέρθηκε σε μια συνομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ως μέρος μιας μεγάλης υπόθεσης οργανωμένου εγκλήματος που διερευνά.

Ένα από τα 52 άτομα που διώκονται για την υπόθεση είναι ο Helive Angulo, με το παρατσούκλι «Estimado».

Στη συνομιλία, ο Angulo είπε στον έμπορο ναρκωτικών Leandro Norero, του οποίου διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία, ότι η αστυνομία τον είχε ρωτήσει για την Parraga.

Ο Νορέρο σκοτώθηκε στη φυλακή το 2022, έξι μήνες μετά τη φυλάκισή του.

Πηγή: dailymail.co.uk

