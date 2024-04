Κοινωνία

Νέος δικαστικός χάρτης - Δημοψήφισμα δικηγόρων: “Όχι” σε 6 Πρωτοδικεία στην Αττική

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δημήτρης Βερβεσός, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του άτυπου δημοψηφίσματος.

-

Με ποσοστό 90,14%, 8.821 δικηγόροι της Αθήνας που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα που οργάνωσε ο ΔΣΑ, τοποθετήθηκαν αρνητικά απέναντι τον νέο δικαστικό χάρτη για την ίδρυση 6 νέων Πρωτοδικείων στην Αττική, τον οποίο προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα στο δημοψήφισμα, που διενεργήθηκε από την Δευτέρα 22.04, έως και την Δευτέρα 29.04, τόσο με κάλπη στα δικαστήρια και στα γραφεία του ΔΣΑ, όσο και ηλεκτρονικά:

Ψήφισαν 8.821 δικηγόροι

Κατά του νομοσχεδίου ψήφισαν 7.847, δηλαδή ποσοστό 90,14%

Υπέρ ψήφισαν 858, δηλαδή ποσοστό 9,86%

Βερβεσός: «Θα αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια του δικηγόρου»

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, δήλωσε μεταξύ άλλων για το αποτέλεσμα:

«Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων της Αθήνας εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή της στην πολυδιάσπαση των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς και στην ίδρυση και λειτουργία έξι νέων Περιφερειακών Πρωτοδικείων.

Ταυτόχρονα, έστειλε ηχηρό μήνυμα:

Α) Σε όλους όσους διακηρύσσουν την ισοπέδωση των δικηγόρων ως νομοτελειακή εξέλιξη της όποιας διαφωνίας τους με τις καθεστωτικές λογικές. Τις ίδιες λογικές που πρυτάνευσαν στην επιβολή των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης και υπαγόρευσαν τις αναχρονιστικές ρυθμίσεις των νέων Ποινικών Κωδίκων. ./.

Β) Σε όσους ζήλωσαν τη «δόξα Κοντονή» και την τότε απρόσφορη απόπειρα τριχοτόμησης του Πρωτοδικείου Αθηνών με την περαιτέρω πολυδιάσπαση σε 6 νέα Πρωτοδικεία στην Αττική.

Γ) Σε όσους ονειρεύονται τον περιορισμό των δικονομικών κανόνων και εγγυήσεων στην πολιτική και την ποινική δίκη και επιχειρούν να στοχοποιήσουν τους δικηγόρους ως βασικούς υπαίτιους των καθυστερήσεων και κακώς κειμένων της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Δ) Σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν τον θεσμικό μας ρόλο και να δυσχεράνουν τις συνθήκες καθημερινής άσκησης του λειτουργήματός μας.

Ε) Και βέβαια, κοντά σε αυτούς, στους υποστηρικτές της Κυβερνητικής αυτής επιλογής στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Σε αυτούς, που δεν είχαν το θάρρος της γνώμης τους, για το αν συμφωνούν ή όχι με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση επιχειρώντας να διασπάσουν την ενότητα του σώματος σε αντίθεση με ό,τι είχαν πράξει το 2018 και υποβαθμίζουν τη σημασία του δημοψηφίσματος επικαλούμενοι προσχηματικές δικαιολογίες για τη μη διεξαγωγή του. Μόνο διεθνείς παρατηρητές δεν ζήτησαν για να εγγυηθούν το αδιάβλητό του.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, θεσμικά και μαζικά έστειλε αποφασιστικό μήνυμα. Πιστή στους αγώνες και στις παραδόσεις του σώματος, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης, για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών άσκησης του έργου του, για την προάσπιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, για το Κράτος Δικαίου.

Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι ένας απλός αριθμός: Είναι η φωνή μας απέναντι στην προχειρότητα και την αλαζονεία τους».

