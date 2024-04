Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου: Ο πατήρ Αντώνιος και η βάπτιση Κινέζων την Κυριακή των Βαΐων (εικόνες)

Στο πλευρό του "προστάτη" του, στην βάπτιση Κινέζων ως Ορθόδοξων Χριστιανών, συμμετείχε ο π. Αντώνιος, που βρίσκεται στο επίκεντρο πολυσχιδούς δικαστικής έρευνας.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ευάγγελος Παπανικολάου, θεολόγος, ιατρός και κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας), την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου 2024, στην γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νηπίων, στην Οινόη Αττικής, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, βάπτισε τρεις Κινέζους.

Σε όλη την διάρκεια της τελετής, μαζί του βρισκόταν, συμμετέχοντας στο μυστήριο, ο π. Αντώνιος Παπανικολάου, που βρίσκεται στο επίκεντρο πολυπλόκαμης δικαστικής έρευνας μετά απο καταγγελίες για παρενόχληση ανήλικων, αλλά και αναφορικά με την λειτουργία της "Κιβωτού του Κόσμου".

" Πρώτη φορά βαπτίζω Κινέζους“, ανέφερε συγκινημένος ο π. Ευάγγελος και έδωσε στους νεοφώτιστους τα ονόματα: Λεωνίδας - Βάιος, Ιωάννης και Χριστίνα - Χρυσή, στην μνήμη νέων, που έφυγαν απρόσμενα από την ζωή, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Μόλις, ο ιερέας ευλόγησε το νερό της κολυμπήθρας και έριξε λάδι, σχηματίστηκε σταυρός, όπως γράφει το orthodoxianewsagency.gr.

"Μην σας φαίνεται παράξενο… στις περισσότερες βαπτίσεις, αυτό συμβαίνει, αφού ο ιερέας ρίχνει το λάδι σταυροειδώς…", είπε στους παρευρισκόμενους ο π. Ευάγγελος.

Στην συνέχεια, κατά το τυπικό της ημέρας, οι ιερείς και οι μοναχές μοίρασαν στους πιστούς φύλλα δάφνης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Ιωάννου Ρώσσου της Ιεράς Μονής, δύο δεσποινίδες, με το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος, είσηλθαν στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Οι Αδελφές της Ιεράς Μονής και οι προσκυνητές, θα θυμούνται για χρόνια, την Κυριακή των Βαΐων του 2024, με τις πέντε βαπτίσεις!

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου, της "Κιβωτού του Κόσμου" στο πλευρό του π. Ευάγγελου Παπανικολάου, σε όλη την διάρκεια της τελετής της βαπτίσεως, αλλά και εν γένει της Θείας Λειτουργίας.

