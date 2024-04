Life

“The 2Night Show” – Χρυσοχοΐδης: Οι κρίσεις πανικού και η σχέση του με το χρήμα

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε γιατί ποτέ δεν παρέμεινε να τραγουδήσει στην Αθήνα, παραπάνω από μια σεζόν.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη με τις μεγάλες επιτυχίες μίλησε για τις κρίσεις πανικού που τον δυσκόλεψαν στη ζωή του αλλά και το πώς τις ξεπέρασε.

«Εκείνο το διάστημα περνούσα κρίσεις πανικού, γι΄αυτό δεν ήρθα στην Αθήνα. Από προβλήματα προσωπικά, το DNA… Και αυτή είναι η αιτία που έκανα οπισθοχώρηση γιατί επειδή δεν τα είχα ποτέ καλά με το χρήμα, δεν το κυνήγησα και κοίταζα να σώσω την ψυχή μου και την οικογένειά μου. Το πάλεψα μέσα μου πολύ».

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής εξήγησε γιατί δεν έμεινε ποτέ παραπάνω από μία σεζόν στην Αθήνα για δουλειά και γιατί επέλεξε να ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

«Τότε έπρεπε να αλλάξω τη ζωή μου, έμαθα να ζω με έναν τρόπο, ήθελα τις ανέσεις μου, τους φίλους μου, τις συνήθειες μου και όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού θέλεις να είσαι σε οικείο περιβάλλον, το οικείο περιβάλλον σε βοηθάει να γιατρευτεί η ψυχή σου».

«Η πρώτη φορά που έπαθα κρίση πανικού ήταν στο σπίτι μου στην Καλαμαριά, νιόπαντρος, καλοκαίρι, ο Αντώνης Ρέμος το θυμάται, γιατί δουλεύαμε μαζί. Έπαθα κρίση πανικού και βγαίνοντας από το σπίτι σταματάω και βλέπω έναν μπαρμπούλη 70 φεύγα και του λέω “ξέρετε ένα φαρμακείο;”. Εγώ δεν μπορώ να πάρω αναπνοή και ο μπαρμπούλης είχε μία μπριζόλα σαν ρακέτα και την έτρωγε. Και από εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς μέχρι που τα βρήκα με τον εαυτό μου. Πήγα σε ψυχολόγο, το ξεπέρασα, και έκανα αυτό που ήθελα».

Παράλληλα, μίλησε για τον φίλο του, Βασίλη Καρρά, και για την τελευταία φορά που πήγε να τον δει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.

«Το τελευταίο διάστημα ήμασταν δίπλα του όσο μπορούσαμε αλλά η ασθένεια που είχε δεν παλευόταν, ήταν επιθετική. Μου ζήτησε να βρεθούμε. Πήγαμε σε ένα ταβερνάκι και μου ανακοίνωσε πως το κακό είχε κάνει μετάσταση στα κόκαλα».

«Εκεί ήταν ζόρικα τα πράγματα. Τελευταία φορά πήγαμε με τον Αντώνη Ρέμο και τον είδαμε, κάναμε και χαβαλέ. Επειδή είχε αναλαμπές έλεγα” λες να βάλει ο Θεός το χέρι του και να γλιτώσει;”».