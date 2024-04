Life

“The 2Night Show” - Σακελλαρόπουλος: Από τα φτωχικά σοκάκια στις συναντήσεις με τους θρύλους των γηπέδων (βίντεο)

Τι εξομολογήθηκε ο δημοσιογράφος, Μένιος Σακελλαρόπουλος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή "The 2Night Show".

Καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” βρέθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

Ο δημοσιογράφος έκανε μια αναδρομή στην πορεία της ζωής του, στον Γρηγορη Αρναουτογλου, από τα φτωχικά σοκάκια του Πειραιά ως τις συναντήσεις του με τους θρύλους των γηπέδων παγκοσμίως.

«Ήμουν αεικίνητος. Μεγάλωσα στη Φρεαττύδα στον Πειραιά και είχαμε ένα πνεύμα ελευθερίας. Είχα αυτό το πνεύμα, το ελεύθερο το πουλί που πετάει. Ο μπαμπάς ήταν ένας ταπεινός δημόσιος υπάλληλος και η μαμά μου και αυτή δημόσια υπάλληλος. Η μαμά μου παραιτήθηκε για να με επιτηρεί κάθε τρεις ημέρες με πήγαινε στο Τζάνειο να με ράψουν, τα είχα σπάσει όλα, χέρια, πόδια, κεφάλια», είπε ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

«Έχω δύο αδέρφια εγώ είμαι ο μεσαίος. Το όνειρο του μπαμπά μου ήταν να με δει εισαγγελέα. Ήταν μία άλλη εποχή που οι γονείς ονειρεύονταν τα παιδιά τους σπουδαγμένα» είπε ακόμη και συνέχισε αναφέροντας πως «είχα μία κλίση στα γράμματα με ένα διάβασμα μιας ώρας πετούσα. Κάποια στιγμή από την πρώτη Λυκείου ξέρουν ότι θα πάω Νομική αλλά η ζωή δεν υπολογίζει πράγματα. Το πολύ πολύ να έκανε μία έκπτωση και να με έβλεπε ποινικολόγο».

Σχετικά με τις σπουδες του ανέφερε: «Πριν τη Νομική λάτρευα τα σπορ, ευλογώ τον πατέρα μου γιατί έφερνε στο σπίτι τρεις εφημερίδες την ημέρα. Ξεκοκάλιζα τα πάντα».

«Είχαμε πολλά σπορ σε αυτή την ελεύθερη γειτονιά που σου έλεγα. Έπαιζα ποδόσφαιρο, στίβο, βόλεϊ, ήμουν συνεχώς ματωμένος. Γύριζα ματωμένος και με ξυλοφόρτωνε γιατί θα λέρωνα τα σεντόνια» συνέχισε.

Αναφερόμενος στην μεγάλη του αγάπη για τον αθλητισμό, δήλωσε: «Είχα έφεση στα σπορ. Ήξερα όλα τα ρεκόρ, ήξερα όλο το στίβο, ποδόσφαιρο, κολύμβηση. Μπήκε το μικρόβιο και είπα “θέλω να κάνω αυτό το πράγμα γιατί το αγαπάω”. Διαβάζοντας τους μεγάλους ρεπόρτερ της εποχής είδα ότι μπορώ να μπω εκεί. Και ανηφορίζω 10 Ιουνίου 1978 από τον Πειραιά στην Ομόνοια και ήταν στον τρίτο το “Φως των σπορ” και στον πρώτο η “Βραδινή” η παλιά. Πήγα στον Θόδωρα Νικολαϊδη και μου είπε να φύγω αλλά του εξήγησα το όνειρό μου και ξεκίνησα δειλά. Το έκρυβα γιατί θα γινόταν στο σπίτι Βιετνάμ. Κάποια στιγμή αρχίζει και η καριέρα που ονειρευόμουν και σχηματοποιείται».

Ακόμη, αποκάλυψε τον πρωτότυπο τρόπο που προσέγγισε τη γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του, που ήταν η μοντέρ του στην τηλεόραση.

«Η γυναίκα μου ήταν η μοντέρ μου. Υπάρχει μία απίθανη ιστορία που μας κάνει να γελάμε. Έχουμε κάνει το 1994 ένα δύσκολο μοντάζ και ήταν 20 χρονών, που έπρεπε να παίξει στο δελτίο και όταν γυρίζω της λέω “σας ευχαριστώ πολύ, σας είμαι υπόχρεος”. Με κοιτάει έτσι “τι ούφο είναι αυτό και μου μιλάει στον πληθυντικό”. Και λέω “μπορώ να κάνω μία παρατήρηση;”. “Για πες” μου είπε, αυτή ήταν μαγκάκι. “Πολύ καπνίζετε, τι παιδιά θα κάνετε;” της είπα και απάντησε “και τι σε νοιάζει δικά σου θα είναι;”».

«Έναν χρόνο την παρατηρούσα, πώς συμπεριφέρεται, δεν ήθελα μία πολύ κοινωνική που αγκαλιάζεται με όλους, ήθελα μία πιο συγκρατημένη. Σε έναν χρόνο τη βλέπω στο εστιατόριο του Mega στην Παιανία όπου κάθεται απέναντι και της λέω “Εσύ σε εμένα θα κάνεις το πρώτο παιδί, γιος, Γιώργος”. Και σηκώνεται ενοχλημένη και μου λέει “είσαι τρελός!”. Έναν χρόνο μετά έκανε το πρώτο παιδί και τον βγάλαμε Γιώργο», είπε ακόμη ο δημοσιογραφος.





