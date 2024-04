Παράξενα

Λάρισα: Αυτοκίνητο χτύπησε άντρα που καθόταν σε παγκάκι πλατείας!

Η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος της και «προσγειώθηκε» στο παγκάκι που καθόταν αμέριμνος ένας άντρας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αδιανόητο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Λάρισας γύρω στις 9, μπροστά από το κτήριο της Περιφέρειας.

Ένα αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» πάνω στην πλατεία «Ρήγα Φεραίου» (παλιά Νομαρχίας) κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα παγκάκι όπου καθόταν αμέριμνος ένας άνδρας.

Ο άνδρας τραυματίστηκε όταν βρέθηκε στο έδαφος τρομοκρατημένος, ενώ στο σημείο έσπευσαν τόσο η αστυνομία όσο και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να μεταφέρεται στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες.

Πηγή: onlarissa.gr

