Τερίμ - Παναθηναϊκός: σε αναζήτηση καινούργιου προπονητή

Ο Παναθηναϊκός, φαίνεται να βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή για τη νέα σεζόν.

Η κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού στην (καταδικαστική) εντός έδρας ήττα της περασμένης Κυριακής (28/4) απ' τον Άρη στη Λεωφόρο, η σκληρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο Τούρκος τεχνικός τους αγώνες, η διαχείριση του ρόστερ που έχει οδηγήσει στον παραγκωνισμό πολλών παικτών και οι αντιδράσεις του κόσμου μετά το ματς με τους «κιτρινόμαυρους», οδηγούν τον Φατίχ Τερίμ στην πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι.

Αν και στο μυαλό του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, υπήρχε ως βασική σκέψη η συνέχιση της κοινής πορείας τους και την επόμενη σεζόν (σκέψη που δεν κλονίστηκε ακόμη και μετά την σκληρή ήττα απ' την ΑΕΚ στο ματς τίτλου), όσα έγιναν κι ακολούθησαν μετά το ματς με τον Άρη, τον οδηγούν σε αλλαγή πλεύσης, καθώς διαπίστωσε πως η όλη διαδικασία δεν έχει πλέον «επιστροφή».

Στην παρούσα φάση αυτό που προέχει για τους «πράσινους» είναι να αποφορτιστεί η κατάσταση και να επανέλθει η ηρεμία στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού σ' αυτή τη διακοπή των 2,5 εβδομάδων έως το επόμενο ματς των play off με τον ΠΑΟΚ στις 15 Μαΐου, για να προετοιμαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται ενόψει του τελικού της 25ης Μαΐου με τον Άρη στο «Πανθεσσαλικό».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή του, αφού ξεκαθαρίσει πρώτα το προφίλ και το προπονητικό μοντέλο με το οποίο θα πορευτεί η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

