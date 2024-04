Οικονομία

POS: “Ψαλίδι” σε χρεώσεις για 3 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ποιες επιχειρήσεις αφορούν και μέχρι ποιο ύψος. Πρεμιέρα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.

-

Για τρία χρόνια από σήμερα, μια σειρά επαγγελματιών που «λύγιζαν» από το υψηλό άθροισμα προμηθειών τραπεζών, παρόχων και εκδοτών καρτών θα πάρουν ανάσα. Διάταξη νόμου η οποία κατατέθηκε στη Βουλή ορίζει ανώτατα όρια χρεώσεων για κάθε έναν από τους τρεις «παίκτες» , συμπιέζοντας τη συνολική χρέωση σε ύψος χαμηλότερο από 1%.

Παράλληλα, επιχειρείται να ξεμπλοκάρει η διάθεση POS σε επιχειρήσεις οι οποίες λόγω οφειλών βρίσκονται στη λίστα του Τειρεσία και μέχρι σήμερα το αίτημά τους για απόκτηση POS απορρίπτεται, ενώ καθιερώνονται και φέτος τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Έτσι, οι εκδρομείς του Πάσχα θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Δια νόμου μείωση χρεώσεων

Με την τροπολογία καθορίζονται για χρονικό διάστημα 3 ετών, ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως 10 ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών. Το μέτρο εφαρμόζεται για:

Παντοπωλεία και «mini markets»,

Πρακτορεία τύπου και περίπτερα,

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,

Είδη καπνιστών, καιτνοπωλεία,

Αρτοποιεία,

Ταξί,

Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών,

Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων,

Στεγνοκαθαριστήρια,

Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων,

Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων

Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων,

Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα,

Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων,

Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

Οι μειώσεις στα όρια των προμηθειών και χρεώσεων ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας ως εξής:

Α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει 0,50% της αξίας της συναλλαγής.

Β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το 0,15% της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών.

Γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής.

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από 3 τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Στο μέτωπο των «μπλοκαρισμένων» POS περίπου 4.000 επιχειρήσεων από τον Τειρεσία, με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ. όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.

Τέλη με το μήνα

Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, όσοι επιθυμούν να πάρουν πίσω τις πινακίδες τις οποίες έχουν ψηφιακά καταθέσει, θα μπορέσουν ακόμα και για τον Μάιο να τις λάβουν καταβάλλοντας τόσα δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, όσοι οι μήνες που θέλουν να επαναφέρουν σε κυκλοφορία το όχημά τους.

Επί του παρόντος προωθείται μόνο η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, ενώ το φθινόπωρο αναμένονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2025, σε συνδυασμό με ένα νέο σύστημα προσαυξήσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται, το οποίο είναι ενδεικτικό της νέας φιλοσοφίας και όχι απαραίτητα του ύψους των τελικών προσαυξήσεων σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ορίζει ότι για πληρωμή των τελών τον Ιανουάριο κάθε έτους θα επιβάλλεται προσαύξηση 25%, τον Φεβρουάριο 50% και από τον Μάρτιο τα τέλη θα επιβάλλονται διπλά.

Μέχρι τώρα, εκπρόθεσμη πληρωμή μετά την καταληκτική ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το νόμο, τέλος Φεβρουαρίου μετά από παρατάσεις τα τελευταία χρόνια) οδηγεί σε πρόστιμο ισόποσο με το ύψος των ετήσιων τελών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος: Έκλεισε η πλατφόρμα

ΗΠΑ: Νεκροί αστυνομικοί σε σύλληψη υπόπτου