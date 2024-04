Πολιτική

Μάτι - Άρειος Πάγος: Έφεση ζητά η Αδειλίνη για την δικαστική απόφαση

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, ζητά να ασκηθεί έφεση για τις ποινές στους καταδικασθέντες, αλλά και για την αθώωση των υπόλοιπων κατηγορούμενων.

Την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη προκάλεσε η χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την τραγωδία στο Μάτι.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέστειλε σήμερα στη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών παραγγελία να διερευνηθεί αυτεπαγγέλτως εάν μπορεί να ασκηθεί έφεση ως προς τους 15 αθωωθέντες, αλλά και τις ποινές που επιβλήθηκαν στους 6 καταδικασθέντες και τα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν.

Ολόκληρη η παραγγελία της κας Αδειλίνη έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε να διερευνηθεί η αυτεπάγγελτη εκ μέρους σας άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ως προς τους αθωωθέντες με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Μάτι, καθώς και ως προς την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στους καταδικασθέντες με την ίδια ως άνω απόφαση, τις επιμέρους ποινές που επιβλήθηκαν σ’ αυτούς και τον τρόπο έκτισης εν γένει των ποινών».

Η απόφαση του δικαστηρίου για τους έξι που κηρύχθηκαν ένοχοι είναι η εξής:

Σωτήρης Τερζούδης, Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Βασίλης Ματθαιόπουλος, υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Ιωάννης Φωστιέρης, Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Νικ. Παναγιωτόπουλος, Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Χαράλαμπος Χιόνης, Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, ποινή φυλάκισης 111 έτη.

Κων. Αγγελόπουλος, κάτοικος που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά, ποινή φυλάκισης 3 έτη.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση του δικαστηρίου για τους κατηγορούμενους της φονικής πυρκγιάς στο Μάτι, έφερε θύελλα αντιδράσεων ιδιαίτερα από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

