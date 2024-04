Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Δημήτρης Κόκοτας: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό" για την κατάταση της υγείας του τραγουδιστή.

-

Βελτιωμένη φαίνεται πως είναι η κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα μετά το έμφραγμα το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια μεταφοράς του από τις πρόβες του μουσικού σόου που συμμετείχε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό», ο τραγουδιστής έχει πλέον ανοίξει τα μάτια του, αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και αντιδρά στα βαθιά ερεθίσματα.

O Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται σε ΜΕΘ από τις 28 Μαρτίου όταν και υπέστη το καρδιακό επεισόδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Άρειος Πάγος: Έφεση ζητά η Αδειλίνη για την δικαστική απόφαση

Το ματωμένο “αρχείο” των ρωσικών επιθέσεων στην Ευρώπη

Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο ελληνικών συμφερόντων “χτυπήθηκε” από τους Χούθι