Μαδρίτη – Ναδάλ: Ανάσταση… με πρόκριση στους “16”

Ο 38ρονος πλέον Ισπανός πρωταθλητής, κατάφερε να σημειώσει τρεις διαδοχικές νίκες, , για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2022.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος μετά από μία σειρά τραυματισμών, που τον κράτησαν εκτός δράσης για αρκετό καιρό, επιχειρεί να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Λίγο πριν συμπληρώσει τα 38 του χρόνια, ο Ισπανός τενίστας, προκρίθηκε στους «16» του Masters 1000 στην Μαδρίτη, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική νίκη, για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2022.

Ο κορυφαίος τενίστας, χρειάσθηκε περισσότερες από τρεις ώρες για να νικήσει τον Αργεντινό, Πέδρο Κατσίν (Νο 91 στον κόσμο) με 6-1, 6-7(5), 6-3 και σήμερα (30/4) το απόγευμα θ' α αντιμετωπίσει τον νεαρό Τσέχο, Γίρι Λετσέκα (Νο 31).

«Ξεπέρασα το σοκ τώρα και δεν νιώθω ότι βλάπτω τον εαυτό μου, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσω αύριο. Θα δούμε εάν θα μπορέσω να παίξω δύο αγώνες σε δύο ημέρες. Το ελπίζω. Αλλά είναι άγνωστος παράγοντας για εμένα. Πάει πολύς καιρός που δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις σε επίσημο αγώνα», σχολίασε με νόημα ο κάτοχος 22 Grand Slam.

Η τελευταία φορά που ο Ναδάλ σημείωσε τρεις διαδοχικές νίκες, ήταν στο US Open του 2022 (σ.σ. ηττήθηκε στην συνέχεια από τον Τιαφόε), ενώ αυτές οι τρεις νίκες στην Μαδρίτη, είναι όσες πέτυχε σε όλο το 2024 (δύο στο Μπρίσμπεϊν και μία στην Βαρκελώνη).

«Μου αρέσει πολύ να παίζω εδώ. Όλος αυτός ο χρόνος που καταναλώνω στο γήπεδο αυτήν την εβδομάδα έχει μεγάλη αξία για εμένα. Τόσο συναισθηματικά όσο και αγωνιστικά», τόνισε ο έμπειρος τενίστας.

