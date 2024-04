Κοινωνία

Συλλήψεις για εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων και κάβα

Τέσσερα άτομα συνελήφθσαν για εκρήξεις, οι οποίες είχαν σημειωθεί τον βεζνιζάνιδικο και σε κάβα ποτών.

Στην εξιχνίαση δύο εγκληματικών ενεργειών που σημειώθηκαν στις αρχές του Μαρτίου προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα αρχικά συνελήφθησαν 2 άτομα οι οποίοι κατηγορούνται για την ισχυρή έκρηξη, η οποία είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 8ης Μαρτίου σε χώρο στάθμευσης, δίπλα σε βενζινάδικο στον Πειραιά.

Η έκρηξη επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, ενώ την ώρα της έκρηξης το πρατήριο καυσίμων ήταν ανοιχτό και είχε μέσα υπαλλήλους.

Ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν ως υπαίτιοι για έκρηξη που σημειώθηκε σε κάβα στην Καλλιθέα τα ξημερώματα της 12ης Μαρτίου.

Η έκρηξη, η οποία προήλθε από τοποθέτηση βόμβας σε κάβα ποτών στην οδό Αλεξάνδρου Πάντου 7, είχε προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στο κατάστημα καθώς και σε σταθμευμένα οχήματα και στις γύρω πολυκατοικίες.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

