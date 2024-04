Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιάνος: το χρονικό της νοσηλείας του πατέρα του, το “φακελάκι” και ο Άδωνις (βίντεο)

Τι είπε ο βουλευτής Γιάννης Καλλιάνος αλλά και ο αδερφός του στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για τον θάνατο του πατέρα τους.

Ο Γιάννης Καλλιάνος, μίλησε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, απαντώντας σε όσα έχουν ειπωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα του και περιγράφοντας το χρονικό της νοσηλείας του στο νοσοκομειο "Αττικόν".

“Με το που πήγε ο πατέρας μου στο “Αττικόν” ήταν σε ένα ράντσο πάρα πολλές ώρες και περίμενε. Δεν πήρα κανένα τηλέφωνο, δεν μίλησα σε κανέναν, δεν έκανα τίποτα, άφησα τον πατέρα μου να του συμπεριφερθούν όπως στον κάθε άνθρωπο. Απηύδησα και το μόνο που έκανα ήταν τις τελευταίες δύο ημέρες να πάρω τον Άδωνι Γεωργιάδη τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πότε μπαίνει στη ΜΕΘ και μου λέει “Γιάννη, έκαναν συμβούλιο και όλα πάνε τέλεια” του λέω “Άδωνι, θα πεθάνει ο πατέρας μου”, μου λέει “Γιάννη, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να βάλω τον πατέρα σου στη ΜΕΘ”, ανέφερε ο βουλευτής, περιγράφοντας το χρονικό της νοσηλείας του πατέρα του στο "Αττικόν".

“Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη θέση μου για τίποτα… Όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν καλά. Ένας απλός Έλληνας πολίτης είμαι κι εγώ… Χάθηκε ένα πολύτιμο χρονικό διάστημα 4-5 ημερών... “Αρνήθηκε πολλές φορές ο διευθυντής να υπογράψει να τον βαλει στην πλατφόρμα τον πατέρα μου. Δεν θελαμε να διασωληνωθεί το τονίζω αυτό, δεν θέλαμε να πάρουμε τη θέση ενός 20χρονου ανθρώπου που έχει τρακάρει με το μηχανάκι και κινδυνεύει η ζωή του… θέλαμε απλά να είναι σε μία μονάδα που θα υποστηριχθεί καλύτερα χωρίς να διασωληνωθεί”, τόνισε ακόμη.

“Όταν αποφάσισε ο διευθυντής, γονυπετείς τον παρακαλούσαμε να βάλει τον πατέρα μας στην πλατφόρμα, ήταν πια αργά μετά από λίγες ώρες έπαθε ανακοπή και πέθανε”, επεσήμανε και συνέχισε λέγοντας πως "το θέμα είναι ότι παραδέχτηκαν και οι ιδιοι ότι του κάνανε εγχείρηση μέσα σε ένα δωμάτιο απλό. Του έκοψαν το δάχτυλο μέχρι το μετατάρσιο… Ήθελε χειρουργείο για να γίνει αυτό το πράγμα”.

Όσον αφορά τα μηνύματα που υπάρχουν με τον καθηγητή, για τα οποία ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε πει στον ΑΝΤ1 ότι υπάρχουν απειλές από την πλευρά του βουλευτή ότι θα καταστρέψει την καριέρα του, ο Γιάννης Καλλιάνος απάντησε ότι “δεν θέλει να καταστρέψει την καριέρα κανενός” και πως αντάλλασσε τακτικά μηνύματα μαζί του.

Όπως τόνισε, μετά από επαναλαμβανόμενα μηνύματα που έλεγε οτι “πεθαίνει ο πατέρας του” χωρίς να λαμβάνει απάντηση, είπε πως “αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα”.







Στην εκπομπή μίλησε και ο αδερφός του βουλευτή, Χρήστος Καλλιάνος ο οποίος, ως γιατρός, υποστήριξε ότι ο πατέρας του πληρούσε όλες τις προδιαγραφές εισαγωγης στη ΜΕΘ και κατήγγειλε όπως υποστήριξε ότι ήταν εγκληματικό να πραγματοποιήσουν τον ακρωτηριασμό του πατέρα του σε απλή κλίνη.

“Ο πατέρας μου πληρούσε τα κριτήρια για να μπει σε ΜΕΘ. Παρόλα αυτά εγώ δεν άσκησα ποτέ την ιδιότητα ως αδερφός βουλευτή. Ως άνθρωπος και συνάδελφος προσπαθούσα να προσεγγίσω επανειλημμένως, σε βαθμό να τον εκλιπαρώ τον καθηγητή, ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί στην κλίνη του εκεί”.

Στη συνέχεια ο αδερφός του βουλευτή, ανέφερε πως “είναι ψέμα πως ζητήσαμε να μπει προληπτικά σε ΜΕΘ ο πατέρας του…είχε όλα τα κριτήρια εισαγωγής”.

Σχετικά με το “φακελάκι” είπε: “Η μητέρα μου, έχοντας τη νοοτροπία του νεοέλληνα πήγε να ευχαριστήσει τον γιατρό. Ο γιατρός ουδέποτε ζήτησε χρήματα, τα πήρε όμως κανονικά”.

