Κορυδαλλός: Διακινούσαν ναρκωτικά μέσα στην φυλακή

Έφοδο σε κελιά των φυλακών πραγματοποίησαν οι αρχές. Ποια ήταν τα ευρήματα των αστυνομικών μετά τις έρευνές τους.

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 30 Απριλίου 2024, στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε -7- κελιά, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης κατανεμημένες σε ισοβαρείς συσκευασίες καθώς και άλλα ευρήματα όπως κινητά τηλέφωνα και παρελκόμενα αυτών.

Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-17,5- γραμμάρια κοκαΐνης, σε -35- ισοβαρείς συσκευασίες,

-14,4- γραμμάρια κάνναβης, σε -30- ισοβαρείς συσκευασίες,

-1- μαχαίρι,

-2- κινητά,

wifi router και

φορτιστής, καλώδιο και ακουστικά hands free.

Οι κατασχεμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και το μαχαίρι θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

