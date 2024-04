Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις για την Μεγάλη Τρίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Πιστή στο "ραντεβού" της με τους φίλους της, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» έκανε τις προβλέψεις για τη Μεγάλη Τρίτη, δίνοντας και τις απαραίτητες συμβουλές - προτροπές στη έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





