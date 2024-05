Αθλητικά

Formula 1: Grand Prix Μαϊάμι σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1 το Πάσχα

Κυριακή του Πάσχα με το Grand Prix του Μαϊάμι θα κάνουν φέτος οι φίλοι της Formula 1, στο ANT1+ και στον ΑΝΤ1.

Ο 6ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1, διεξάγεται στην πίστα «International Autodrome» στο Μαϊάμι και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά, την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου, στις 23:00 στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις της Formula 1, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, τη Μεγάλη Παρασκευή, 3 Μαΐου, και το Μεγάλο Σάββατο, 4 Μαΐου, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η Formula 1 διασχίζει τον Ειρηνικό, αλλάζοντας 12 χρονικές ζώνες, για να βρεθεί από τη Σαγκάη της Κίνας στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Ο 6ος αγώνας του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί στην Ανατολική Ακτή στην παραλία της Φλόριντα, ανήμερα το Πάσχα. Η Formula 1, για 3η φορά στην ιστορία της, θα έχει αγώνα στην Πολιτεία της Φλόριντα, στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι. Είναι ο 1ος από τους 3 αγώνες επί αμερικανικού εδάφους φέτος. Στη συνέχεια, η Formula 1 θα επισκεφτεί το Όστιν τον Οκτώβριο και το Λας Βέγκας τον Νοέμβριο.

Το Grand Prix στο Μαϊάμι διεξάγεται στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της πόλης, που βρίσκεται τριγύρω από το Ηard Rock Stadium, στην περιοχή Miami Gardens. Πρόκειται για το κεντρικό στάδιο της πόλης, έδρα των Miami Dolphins, αλλά και της κολεγιακής ομάδας ποδοσφαίρου. Η διαδρομή των 5.41 km του Διεθνούς Αυτοκινητοδρομίου στο Μαϊάμι βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου και είναι προσωρινή. Περιλαμβάνει 19 στροφές, 3 ευθείες, υψομετρικές διαφορές και 1 σικέιν. Οι τελικές ταχύτητες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 340 km/h και αντίστοιχα η μ.ω.τ υπολογίζεται σε 223 km/h. Οι οδηγοί θα κινούνται με τέρμα το γκάζι, περίπου στο 58% του γύρου και για 57 γύρους. Συνολικά, οι στροφές είναι 11, ενώ 17 είναι τα σημεία που ευνοούν τα προσπεράσματα. Υπάρχουν 3 ζώνες Drag Reduction System (DRS). Είναι η 11η διαφορετική τοποθεσία που φιλοξενεί Grand Prix στις ΗΠΑ. Στη διάθεση όλων των ομάδων, θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας ελαστικών C2, C3 και C4. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο μόνος οδηγός που έχει κερδίσει στο Μαϊάμι και είναι το απόλυτο φαβορί για να κερδίσει και φέτος. Πέρυσι, ανέβηκε στο μεσαίο σκαλί του βάθρου, έχοντας δίπλα του τους Σέρχιο Πέρεζ και Φερνάντο Αλόνσο. To Grand Prix στο Μαϊάμι είναι ο 2ος αγώνας της χρονιάς, μετά το Κινεζικό Grand Prix, σε διαμόρφωση Sprint.

Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1+ στο Μαϊάμι, Μαρία Θωμά, θα βρίσκεται στα paddock του Hard Rock και θα μεταδίδει το κλίμα, καθώς το Μαϊάμι συναγωνίζεται το Μονακό σε λάμψη, VIP, μεγιστάνες και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις. Στο στούντιο, τους Πάνο Σεϊτανίδη και Τάκη Πουρναράκη, θα πλαισιώνει στην παρουσίαση και τις περιγραφές ο Κώστας Λεώνης. Από τη «θέση του οδηγού», θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του, ο Σταμάτης Κατσίμης. Η Μαρία Ανδρεάδη θα βρίσκεται

στην περιγραφή του 2ου αγώνα της χρονιάς, Formula 1 Academy. Στην εκπομπή «Formula 1 Show» μη χάσετε μια αποκλειστική συνέντευξη της Γερμανίδας οδηγού αγώνων, Σοφία Φλερς και ένα θέμα για τη χιονοστιβάδα εξελίξεων, που αναμένεται να φέρει στη Red Bull Racing η επικείμενη αποχώρηση του Άντριαν Νιούι.

Την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου, στις 23:00, το 6ο Grand Prix της Formula 1, έρχεται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 24:00 στον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤ1+ ΚΑΙ ΤΟ RED BULL ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Δύο τυχεροί θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν 2 εισιτήρια Grandstand θέσεων στην πίστα του Red Bull Ring της Αυστρίας, για όλο το αγωνιστικό τριήμερο, μαζί με τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και κυρίως, όλες τις μοναδικές εμπειρίες της Formula 1. Στον μεγάλο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι νέοι αλλά και οι υφιστάμενοι συνδρομητές του ΑΝΤ1+.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://antennaplus.gr/contest

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

