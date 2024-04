Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Καυστικό υγρό έπεσε στο μάτι υπαλλήλου καθαριότητας

Πως συνέβη το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σημαντικό βλάβη στην όραση του εργαζόμενου. Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση του.

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στα Χανιά, όταν στη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων, καυστικό υγρό που είχε απορριφθεί στον πράσινο κάδο, χύθηκε στο μάτι εργαζόμενου στο απορριμματοφόρο.

Ο εργαζόμενος, διεκομίσθη άμεσα στο γενικό νοσοκομείο Χανίων όπου του παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα ενώ φαίνεται πως γλίτωσε το μάτι του χάρη στο ότι φορούσε τα ειδικά γυαλιά αυτοπροστασίας. Το περιστατικό συνέβη στις 9:30 το πρωί σε δρομολόγιο στην περιοχή των Περιβολίων.

«Αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος στη καθαριότητα έχει πάθε ένα ατύχημα εξαιτίας της ασυνειδησίας κάποιων. Ο εργάτης είναι στο νοσοκομείο, έχει πάθει σοβαρή ζημιά στο ένα μάτι, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί» τόνισε σε δηλώσεις του, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης και συμπλήρωσε, «όλοι θα πρέπει να προσέχουμε τι πετάμε στους κάδους, δεν πετάμε ό,τι μας έρθει, δεν πετάμε καυστικά υγρά, δεν πετάμε μπάζα, δεν πετάμε επικίνδυνα αντικείμενα».

Πηγή: zarpanews.gr

