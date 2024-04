Πολιτική

Μαρινάκης: Η επιστολική ψήφος, το bonus παραγωγικότητας και ο νέος δικαστικός χάρτης

Σε ποια θέματα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του.

«Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία καταχώρησης αιτήσεων από εκλογείς που μένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιθυμούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές μέσω επιστολικής ψήφου. Ο τελικός αριθμός εγγεγραμμένων είναι 202.556 από 128 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελλήνων του εξωτερικού κατέγραψε αύξηση σε ποσοστό 280% σε σχέση με τους 17.365 απόδημους που ψήφισαν στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Η συντριπτική τους πλειοψηφία όπως αναμενόταν είναι Έλληνες που διαμένουν σε χώρες της Ευρώπης ενώ έχουν καταγραφεί εγγεγραμμένοι από 93 διαφορετικές χώρες στις οποίες δεν είχε συσταθεί εκλογικό τμήμα στις εκλογές του Ιουνίου, Παπούα-Ν. Γουινέα, Καζακστάν, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Τζιμπουτί, Ουγκάντα, Κονγκό, Καμπότζη, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Βιετνάμ. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες εκλογείς που κατοικούν σε αυτές τις χώρες, εάν δεν είχε θεσμοθετηθεί η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αν δεν ταξίδευαν στην Ελλάδα», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι οι χώρες που σημείωσαν το μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών είναι η Γερμανία με 9.578 εγγεγραμμένους, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9.090, οι ΗΠΑ με 3.857, το Βέλγιο 3.491, η Ολλανδία με 3.119 και η Κύπρος με 2.808.

«Μια μεγάλη αλλαγή έγινε πράξη και ήρθε η ώρα για να μείνει», τόνισε. «Με την επιστολική ψήφο δίνουμε περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής στους πολίτες και ενδυναμώνουμε τη Δημοκρατία», τόνισε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι σήμερα στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής για το ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Δικαστικό Χάρτη. «Στόχος του νομοσχεδίου είναι με την ενοποίηση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας και τη χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων να λειτουργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η Δικαιοσύνη. Ενοποιούμε τους πρωτοβάθμιους δικαστές με αναβάθμιση των ειρηνοδικών σε πρωτοδίκες και πλέον θα υπάρχουν 2.100 πρωτοδίκες που θα συμβάλουν καταλυτικά στην ταχύτητα έκδοσης των πρωτοβάθμιων αποφάσεων». Εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση η συνδυασμένη απόδοση όλων πλέον των πρωτοβάθμιων δικαστών θα αυξηθεί μέχρι και 17%.Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό σε λεπτομέρειες για τον νέο τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων δικαστών.

Η «Εθνική Στρατηγική για τα 'Ατομα με Αναπηρία 2024-2030 - Μια Ελλάδα με όλους για όλους», που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, ήταν το επόμενο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Βασική επιδίωξη της εθνικής στρατηγικής είναι η αύξηση της ορατότητας των ατόμων με αναπηρία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γι αυτήν την πολυάριθμη ομάδα συμπολιτών μας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. άτομα», υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι εξειδικεύει 170 οριζόντιες στοχευμένες δράσεις «με παρεμβάσεις σε 6 άξονες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, της αποϊδρυματοποίησης και της ορατότητας των ατόμων με αναπηρία». Επίσης ότι η «υλοποίησή τους αφορά το σύνολο των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους άνω των 600 εκ. ευρώ», ενώ «οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης, για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο εθνικός, υπερκομματικός και συλλογικός -διπλός- στόχος: Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας και τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους».

Στην συνέχεια είπε ότι «παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη, το νομοσχέδιο για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών»

.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι:

• Δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

• Προβλέπεται πεδίο εφαρμογής για το μπόνους παραγωγικότητας που περιλαμβάνει όλους τους φορείς που υπάγονται στην στοχοθεσία - αξιολόγηση.

• Ορίζεται σαφής μεθοδολογία προσδιορισμού των επιλέξιμων στόχων και ενιαία μεθοδολογία απονομής της ανταμοιβής.

• Συστήνεται Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, Τμήμα Κινήτρων και Ανταμοιβής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας.

• Παράλληλα, εισάγονται και μη χρηματικές ανταμοιβές.

Και τόνισε πως «έτσι, επιβραβεύονται οι άξιοι και αποτελεσματικοί δημόσιοι υπάλληλοι, εισάγονται υγιή κίνητρα στο Δημόσιο, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα και η συνεργατικότητα μεταξύ των υπηρεσιών».

Ανέφερε επίσης πως από χθες «μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ποσά ενισχύσεων τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 780 εκ. ευρώ και τα οποία αφορούν σε Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, Οικολογικά Σχήματα, Βασική ενίσχυση, νεοεισερχόμενους αγρότες και αναδιανεμητική ενίσχυση για το 2023, ξεπερνώντας κατά πολύ και τις αρχικές εξαγγελίες των 700 εκ. ευρώ.

Η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου καθώς και της Διαχειριστικής Αρχής, για την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος γίνεται πράξη».

Έκανε ακόμη αναφορά στη νέα «αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Καταναλωτής που είναι από χθες διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του Διαδικτύου. Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο ώστε να μπορούν όλοι να συγκρίνουν τιμές, να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι με τα προϊόντα που επιθυμούν και να κάνουν τις αγορές τους, με το χαμηλότερο κόστος, από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που τα προσφέρει. Η πλατφόρμα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών -επί του παρόντος- σε 3.000 βασικά καταναλωτικά αγαθά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης του φθηνότερου καλαθιού με κριτήριο τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να ελέγξει όλα τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται πλησίον του τόπου διαμονής του, πριν ξεκινήσει τις αγορές».

Η ψήφιση χθες από την Ολομέλεια της Βουλής του ν/σ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους" και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας», ήταν το επόμενο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης.

Είπε ότι «οι ρυθμίσεις που αφορούν το πρόγραμμα ‘Στέγαση και Εργασία' προβλέπουν αύξηση του προϋπολογισμού στα 15 εκ. ευρώ και αύξηση των δικαιούχων.

Συνολικά για την στεγαστική πολιτική, διατίθεται ποσό ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για μια σειρά από προγράμματα ενώ για το επίδομα στέγασης στους ευάλωτους το ποσό ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ».

Απαρίθμησε επίσης συνολικά στις κοινωνικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί και τόνισε: «Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η στήριξη της οικογένειας, των ευάλωτων, των ατόμων με αναπηρία, των αστέγων και η δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος κοινωνικής φροντίδας δεν είναι προνόμιο ενός μόνο πολιτικού χώρου. Δυστυχώς όμως, η αντιπολίτευση για μια ακόμη φορά φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων μην ψηφίζοντας σημαντικές διατάξεις που συμβάλουν στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας».

Είπε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως «την τελευταία εβδομάδα, και μια ανάσα πριν τη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετώπισε 192 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Προχθές, Κυριακή, με τους ανέμους να πνέουν θυελλώδεις, μέσα σε μόλις 2,5 ώρες εκδηλώθηκαν 16 ενάρξεις πυρκαγιών εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν στον Ασπρόπυργο. Από την προηγούμενη Δευτέρα έως και χθες πραγματοποιήθηκαν 13 συλλήψεις, σχηματίστηκαν δικογραφίες και ορισμένοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Πλέον με το νέο Ποινικό Κώδικα οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί και οι εμπρησμοί -ακόμα και οι εξ αμελείας- επισύρουν ποινές κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ, ενώ ο εμπρησμός που έχει ως αποτέλεσμα θάνατο τιμωρείται με ισόβια».

Υπογράμμισε πως «η κλιματική κρίση είναι εδώ, και όπως επαναλαμβάνει και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κικίλιας, «η αντιπυρική περίοδος- η οποία ξεκινά αύριο- θα είναι πολύ δύσκολη και πρέπει όλοι να δείξουμε ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα».

«Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού των υγειονομικών δομών σε όλη τη χώρα, υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση για έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.137 θέσεων λοιπού προσωπικού, πλην νοσηλευτικού, από τις οποίες οι 538 αφορούν το ΕΚΑΒ και οι 599 τα νοσοκομεία της χώρας», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης. Αναφέρθηκε και στη δημοσίευση από το υπουργείο Εργασίας πρόσκλησης για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών του ΚΕΠΑ. «Η απόφασή μας αυτή, έρχεται λίγους μήνες μετά την αύξηση κατά 50% των αμοιβών των ιατρών των ΚΕΠΑ και αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου μας για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας προς όφελος των ανάπηρων συμπολιτών μας αλλά και του επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων», τόνισε με αναφορά σε όσα δήλωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κλείνοντας και προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ο κ. Μαρινάκης είπε πως αύριο, Μεγάλη Τετάρτη στις 10:00, θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

«Εμείς δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν θα αναρτήσουμε πανό με τα ονόματα νεκρών εμείς δεν θα εργαλειοποιήσουμε καμία δικαστική απόφαση, ούτε θα κουνήσουμε το δάχτυλο ακόμη και για κάτι που θεωρούμε δικαιολογημένο, αλλά απορώ για όλους αυτούς, που σε άλλες περιπτώσεις φώναζαν και τώρα δεν έχουν βρει να πουν ούτε λέξη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τις αντιδράσεις, που έχουν προκληθεί μετά την πρωτόδικη απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι.

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η τελευταία, που μπορεί να κατηγορηθεί για λαικισμό, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παγίως δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις και επέμεινε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει πως τέτοιες τραγωδίες δεν θα ξανασυμβούν, αλλά και να θεσπίσει ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, όπως το έκανε δύο φορές, ήτοι το 2021 και το 2024 και για τον εμπρησμό μεταξύ άλλων προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση εδράζεται στην επιεικέστερη νομοθεσία που είχε ψηφίσει η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, περί επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, ο Παύλος Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «ο κ.Κασσελάκης στέκεται κάτω από λεφτόδενδρα, τάζει τα πάντα στους πάντες, αλλά μόνο στα λόγια, μία μόνο του συνέντευξη κοστίζει σε βάθος 4ετίας 15 δις ευρώ, εάν προσθέσουμε και τη δαπάνη από το έξτρα 5% που ζήτησε για τα κονδύλια υπέρ της Υγείας, όταν το εγκεκριμένο και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα της κυβέρνησης κοστίζει 9 δις ευρώ σε βάθος 4ετίας».

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βατζόπουλου, για τις γυναικοκτονίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως o κ. Βαρτζόπουλος μίλησε επιστημονικά και εν τέλει υποστηρικτικά ως προς την ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου των γυναικοκτονιών, χαρακτήρισε, πάντως, δικαιολογημένες τις αντιδράσεις, που προκλήθηκαν τονίζοντας πως όλοι όσοι κατέχουμε δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις μας.

«Η αθλιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν έχει προηγούμενο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέροντας ότι «ο Παύλος Μαρινάκης κάλυψε εξ ολοκλήρου τις φασιστικές αθλιότητες του Δ. Βαρτζόπουλου, κάνοντας λόγο για "επιστημονικές απόψεις"». «Τόλμησε να συμψηφίσει την "επιστημονική" κάλυψη των γυναικοκτονιών με τους νεκρούς στην πυρκαγιά του Ματιού, καθώς υπονόησε ότι φταίει ο Ποινικός Κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «είναι σαφές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετεί και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες που έχουν οι "επιστημονικές" αθλιότητες του υφυπουργού και βουλευτή του».

Αναφορικά με τον πληθωρισμό επισημαίνει ότι «αφού η ακρίβεια είναι "εισαγόμενη", όπως ισχυρίστηκε ο κ. Μαρινάκης, τότε για ποιον λόγο έχουν ενεργοποιήσει το παρατηρητήριο τιμών, στο οποίο, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, έχει εντοπίσει διαφορές που φτάνουν ακόμα και στο 30% ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ;».

