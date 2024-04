Κοινωνία

Τέμπη - Οικογένεια μηχανοδηγού: Μήνυση για εξαφάνιση ηχογραφημένων συνομιλιών

Η μήνυση κατατέθηκε από την οικογένεια μηχανοδηγού, που έχασε την ζωή στη μοιραία σύγκρουση.

Νέα διάσταση στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών δίνει η οικογένεια του αδικοχαμένου μηχανοδηγού του ενός εκ των δύο τρένων, όπου για ακόμη μία φορά, προκύπτει αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων., σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο του κ. Ζησιμάτου και των συνεργατών του, που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Η οικογένειά του κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπαιτίου, με την κατηγορία «αλλοίωσης αποδεικτικού υλικού και την ανεύρεση φυσικών και ηθικών αυτουργών».

Στη σχετική ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, υπογραμμίζεται ότι η οικογένεια δεν αποδέχεται το «ανθρώπινο λάθος» που καταλογίζεται στον μηχανοδηγό που έχασε τη ζωή του και καταγγέλλει «εξαφάνιση ηχογραφημένου υλικού».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η αμαξοστοιχία σταμάτησε λίγα μετά την αναχώρησή της από τη Λάρισα με σκοπό να λάβει ο μηχανοδηγός νέες εντολές από τον σταθμάρχη, ωστόσο στο χρονικό αυτό σημείο, παρουσιάζεται μία “ανεξήγητη” 11λεπτη “σιωπή” στα ηχητικά αρχεία ραδιοτηλεφώνου, που έχουν δοθεί».

Η πλήρης ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

Το δικηγορικό μας γραφείο, εκπροσωπώντας την οικογένεια του αδικοχαμένου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62, ενεργώντας κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, ενημερώνει τα ΜΜΕ ότι την 29η-4-2024, κατατέθηκε ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας, Μηνυτήρια Αναφορά κατά παντός υπαιτίου, αφορούσα την αλλοίωση αποδεικτικού υλικού και την ανεύρεση των φυσικών και ηθικών αυτουργών των σε αυτήν καταγγελλόμενων πράξεων.

Επί ένα ολόκληρο έτος από το έγκλημα των Τεμπών και σύμφωνα με το «αφήγημα» του ανθρωπίνου λάθους ως μόνης, δήθεν, ενεργής αιτίας του δυστυχήματος, συγκεκριμένοι κύκλοι, αρχικώς υπονοούσαν και μετέπειτα θρασύτατα διέδιδαν ότι, δήθεν, ο έμπειρος, επί σειρά τεσσάρων δεκαετιών συγγενής των εντολέων μας και μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ενήργησε πλημμελώς εκείνη την μοιραία νύχτα, διότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, όφειλε, όταν αντιλήφθηκε το σφάλμα του Σταθμάρχη και την λανθασμένη κίνησή της σε αντίθετη γραμμή (καθόδου), αφενός να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία και αφετέρου να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο Σταθμάρχη Λάρισας ώστε να του δοθούν νέες οδηγίες και εντολές. Υποτίθεται λοιπόν ότι ο μηχανοδηγός, ουδέν από τα ως άνω έπραξε.

Ωστόσο, από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία (μηνύσεις επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας/πολυτραυματιών) τα οποία έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην δικογραφία του εξεταζόμενου κύριου εγκλήματος και ενώπιον του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή, καταδεικνύεται ότι ενώ η επιβατική αμαξοστοιχία σταμάτησε λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή της από τον σταθμό Λάρισας με σκοπό ο μηχανοδηγός να λάβει νέες εντολές από τον Σταθμάρχη, το ίδιο χρονικό αυτό σημείο, παρουσιάζεται «ανεξήγητη» 11λεπτη «σιωπή» στα ηχητικά αρχεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και επομένως και στην απομαγνητοφώνηση αυτών, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από το σύνολο των προηγούμενων και επόμενων συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ανά δευτερόλεπτα. Την «σιωπή» αυτή την είχαμε ήδη επισημάνει, εγγράφως, στον κ. Ειδικό Εφέτη Ανακριτή, ήδη, διά της από 21/9/23 αιτήσεώς μας, αιτούμενοι τον έλεγχο των ψηφιακών ηχητικών αρχείων.

Καθίσταται προφανές ότι κάποιοι» ενεργώντας κατ’ εντολή έτερων, επενέβησαν στο καταγραφικό αρχείο με τις συνομιλίες και διέγραψαν το ενδεκάλεπτο (11λεπτο) μεταξύ του χρονικού διαστήματος από «22:56:54» μ.μ. (πραγματική ώρα 23:07:54 μ.μ.) έως και «23:07:24» μ.μ. (πραγματική ώρα 23:18:24 μ.μ.) για λόγους που όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε και οι οποίοι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης.

Ο πολυαγαπημένος συγγενής των εντολέων μας και μηχανοδηγός, είχε εμπειρία 4 δεκαετιών, ήταν εμπειρότατος και το «αφήγημα» που από την πρώτη στιγμή κάποιοι θέλησαν να υποστηρίξουν περί δήθεν και δικής του παράλειψης να σταματήσει την αμαξοστοιχία και να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Σταθμάρχη, κατέπεσε καταφανώς από μαρτυρίες των ίδιων των επιβαινόντων.

Ο μηχανοδηγός σταμάτησε όταν αντιλήφθηκε ότι αλλάζει ξαφνικά γραμμή (από την άνοδο στην κάθοδο) και προφανέστατα σταμάτησε προκειμένου να ενημερώσει τον Σταθμάρχη Λάρισας και να λάβει σαφείς εντολές Η συνομιλία όμως αυτή ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ από τα ηχητικά ψηφιακά αρχεία που παραδόθηκαν με τον τρόπο που παραδόθηκαν και προσκομίσθηκαν στην ποινική δικογραφία.

Με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο, κάποιοι προσπάθησαν να επιρρίψουν ευθύνες στον άτυχο μηχανοδηγό. Ωστόσο, από τα στοιχεία καταδεικνύεται ότι ενήργησε συννόμως, συμφώνως με τους κανονισμούς ασφαλείας. Αρκετοί, οι οποίοι μάλιστα κατέχουν και θέσεις ευθύνης, δεν σεβάστηκαν ούτε καν τον πόνο της οικογένειάς του, η οποία προσπαθούσε αφενός να θρηνήσει το δικό της άνθρωπο και αφετέρου να αντιμετωπίσει κάθε φορά τα ασύστολα ψεύδη που ακούγονταν.

Με βάση τα ανωτέρω γεγονότα και την χρονική σειρά που αυτά έλαβαν χώρα, προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι κάποιοι, κατ’ εντολή έτερων προσώπων, αλλοίωσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την αποκάλυψη της αλήθειας. Επενέβησαν χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των τεθειμένων καθηκόντων τους σε καταγραφικό μηχάνημα του ΟΣΕ και σε ψηφιακό υλικό που αποτύπωνε το σύνολο των διαλόγων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων προσώπων και απέκοψαν συγκεκριμένες συνομιλίες και επομένως αλλοιώνοντας με απόλυτο δόλο κρίσιμο αποδεικτικό υλικό ποινικής, κακουργηματικής φύσεως, δικογραφίας.

Ο άδικος τρόπος που χάθηκε ο συγγενής των εντολέων μας, μαζί με τόσα άλλα θύματα, δημιουργεί στην οικογένεια και στους νομικούς της παραστάτες ένα τεράστιο χρέος: Να παλέψουμε και για τη μνήμη του την οποία κάποιοι δεν σεβάστηκαν αλλά και για την αλήθεια. Την αλήθεια ζητούν όλες οι οικογένειες και κανείς δεν θα καταφέρει να την συγκαλύψει.

Από το δικηγορικό γραφείο «Βασίλη Ζησιμάτου & Συνεργατών»

