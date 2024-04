Κόσμος

Ισραήλ: Νεκρός Τούρκος που επιτέθηκε σε αστυνομικό (εικόνες)

Αιματηρό περιστατικό στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

-

Τούρκος υπήκοος επιτέθηκε σήμερα με μαχαίρι σε Ισραηλινό συνοριακό αστυνομικό στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο 30χρονος αστυνομικός φέρει τραύματα μέτριου βαθμού. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος είναι ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος όπως ανέφερε.

