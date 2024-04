Life

“The 2Night Show”: Λουιζίδη και Αδάμου οι καλεσμένες της Μεγάλης Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο λαμπερές παρουσίες από το χώρο της υποκριτικής και της μουσικής στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

-

Απόψε, Μ. Τρίτη 30 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Άννα Λουιζίδη, την Φρόσω από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ψυχοκόρες». Η ταλαντούχα ηθοποιός θυμάται τα παιδικά της χρόνια και την πρώτη της επαφή με το θέατρο, τον μοναδικό χώρο που ένιωθε πως δεν την καταπίεζε και μπορούσε να κάνει λάθη.

Τι αναμνήσεις έχει από την συμμετοχή της στην ταινία «Πρώτη φορά νονός» το 2007, που ήταν μικρό παιδάκι;

Τι την έκανε να παρατήσει την ΑΣΟΕΕ για να μπει στην υποκριτική;

Ποιες χαρές ζει καθημερινά ως ηθοποιός;

Τι έπαθαν οι γονείς της όταν είδαν τα πρώτα επεισόδια από τις «Ψυχοκόρες»;

Τι άποψη έχει για την Φρόσω και για την εξέλιξη του σεναρίου;

Τέλος, μιλάει για τα μελλοντικά της σχέδια και δηλώνει πως θα ήθελε πολύ να παίξει σε μια κωμωδία.

Στο αποψινό «The 2Night Show» καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και η Ήβη Αδάμου.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη και για την κόρη τους, την Ανατολή και για την επιλογή της να ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη.

Πώς ερωτεύτηκε τον Μιχάλη και γιατί τη γοητεύει κάθε μέρα σαν άνθρωπος;

Πώς ένιωσε όταν έφυγε για περιοδεία στην Αμερική με τον Γιάννη Πλούταρχο;

Τι θυμάται από τη συμμετοχή της στην Eurovision; Θα ξαναπήγαινε;

Με ποιον Τούρκο καλλιτέχνη θα συνεργαστεί;

Στη συνέχεια, χαρίζει ένα ξεχωριστό δώρο στον Γρηγόρη, που συνδέεται άμεσα με τη νέα της επιτυχία «Είπες». Τέλος, τραγουδάει live στο στούντιο της εκπομπής τις μεγάλες της επιτυχίες.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Απόψε, Μ. Τρίτη 30 Απριλίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production : Αντώνης Μάτσος

: Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης : Σπύρος Λέπουρας

: Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων:Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Σε κλινική για τον καρκίνο η πρώτη επίσκεψή του (εικόνες)

Φορολοταρία Μαρτίου: Δείτε αν κερδίσατε έως 50000 ευρώ

Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο ελληνικών συμφερόντων “χτυπήθηκε” από τους Χούθι