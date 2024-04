Οικονομία

ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Αυξημένο το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η αύξηση, που παρατηρεί το ΙΝΕΜΥ, στο πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρσι.

-

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ), εκτίμησε το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού για το 2024 σύμφωνα με την πάγια πρακτική του.

Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με «key-informers» της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6 – 8 ατόμων) κυμαίνεται από 89,04 έως 130,04 ευρώ.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ, η τιμή στο κατσίκι εμφανίζεται αυξημένη κατά 25,1% σε σχέση με πέρσι και στο αρνί κατά 15,1%, ενώ αύξηση 23,2% καταγράφεται και στο κοτόπουλο. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και σε φρούτα και λαχανικά, ενδεικτικά, κατά 30,3% στις ντομάτες, 30,4% στα μήλα και 27,8% στα πορτοκάλια ενώ μείωση εμφανίζει η τιμή στο μαρούλι κατά 12%. Κατά 45,2% είναι αυξημένη η τιμή στο παρθένο ελαιόλαδο και κατά 20,7% στη φέτα. Στα πασχαλινά εδέσματα, το τσουρέκι εμφανίζει αύξηση 3,1% και 1,2% τα βαμμένα αυγά. Αυξημένες είναι οι τιμές και στα αναψυκτικά κατά 3,8% και στις μπύρες κατά 4,4%.

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές που θα προβούν στις ίδιες αγορές με πέρυσι από αντίστοιχα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν μεταβολή της τάξης του 16,3% έως 19,3% σε σύγκριση με το 2023.

Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αγαθών που εντάσσονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι» αλλά κα στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Επισημαίνεται ότι:Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ), εκτίμησε το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού για το 2024 σύμφωνα με την πάγια πρακτική του.

Μεθοδολογικό Σημείωμα

Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 26 – 29 Απριλίου 2024, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και διαμέσου τηλεφωνικής συνέντευξης για τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι:

α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο,

β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών),

γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι,

δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάσει ένα είδος κρέατος και

ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο,

β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών),

γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι,

δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάσει ένα είδος κρέατος και

ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

Δείτε παρακάτω την εκτίμηση κόστους του πασχαλινού τραπεζιού από το ΙΝΕΜΥ. Επίσης υπάρχουν συγκριτικοί πίνακες με το πασχαλινό τραπέζι του 2023 και πίνακας για το εύρος τιμών των πασχαλινών προϊόντων.