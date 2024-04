Life

Μεγάλη Τρίτη - “Παγιδευμένοι”: Τι έχει στο μυαλό του ο Ιάσονας; (sneak preview)

Πάρτε μια πρόγευση από όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" στον ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Τι έχει στο μυαλό του ο Ιάσονας σε σχέση με την Άννα και πώς θα αντιδράσει σε αυτή την πρόκληση ο Δημήτρης;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

«Δεν είναι το καλό, αλλά το κακό που προκαλεί την ενοχή» (Ζακ Λακάν)

Μ. Τρίτη, 30 Απριλίου - Επεισόδιο 55

Ο Δημήτρης έχει μία εκρηκτική συνάντηση με τον Αλέκο στο γραφείο του. Εκεί, θα συναντήσει την Μελίνα, αλλά και τον Ιάσονα, ο οποίος του αφήνει κάποια υπονοούμενα σε σχέση με την Άννα.

Η Αγγελική ψάχνει απεγνωσμένα τον Σταύρο, ο οποίος εξακολουθεί να μην δίνει σημεία ζωής.

Η Άννα, ανήσυχη κι εκείνη για την εξαφάνιση του Σταύρου, ζητάει τη βοήθεια του Γεράσιμου. Ο Δημήτρης, σε ένα ξέσπασμα ανησυχίας και ζήλιας, ζητάει από την Άννα να ξεχάσει τα σχέδια που έχει στο μυαλό της, γιατί κινδυνεύει.

Η αποκάλυψη του πτώματος του Γκρεγκόρ θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Η αλήθεια δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί…

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

