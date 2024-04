Κοινωνία

Μαρούσι: Συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή

Στην σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι Αρχές για την φονική συμπλοκή έξω από νυχτερινό μαγαζί στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν τη Μεγάλη Τρίτη για τη φονική συμπλοκή στη Μαρούσι.



Μεταξύ των συλλφθέντων δεν περιλαμβάνεται ο δράστης του μοιραίου χτυπήματος στον 23χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι δύο τραυματίες από τη μοιραία συμπλοκή για συμμετοχή. Ακόμη ένας συνελήφθη επίσης για συμμετοχή.

Το χρονικό

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας, είναι ο απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής (28/04) έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μαρούσι.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καυγά μεταξύ 2 ατόμων, έξω από νυχτερινό κέντρο, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι. Έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ τους και τραυματίστηκαν και οι δυο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους παρέλαβε για να τους μεταφέρει στον «Ερυθρό Σταυρό», ωστόσο ο ένας κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, εξαιτίας τραύματος στον λαιμό. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

