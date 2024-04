Οικονομία

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια των πλοίων

Της Δώρας Βογιατζάκη

Η μέρα…νύχτα θα γίνει το βράδυ της Πρωτομαγιάς στο λιμάνι του Πειραιά αφού εξαιτίας της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας , τουλάχιστον 7 πλοία θα αναχωρήσουν από τις 23:00 έως τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου προς 2 Μαΐου.

Καθώς η έξοδος για το Πάσχα κορυφώνεται και προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλότητα των δρομολογίων κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρίες μετέφεραν τους απόπλους.

Συνολικά για την Μεγάλη Τετάρτη ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια. Από αυτά τουλάχιστον τα 7 πιο κάτω θα εκτελεστούν με τη λήξη της απεργίας.

BLUE STAR NAXOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:30, για Πάρο 03:40- 04:00, Νάξο 04:50-05:10, Δονούσα 06:20-06:30, Αιγιάλη 07:10-07:20, Δονούσα 08:00-08:10, Νάξο 09:20-10:00, Πάρο 10:45-11:15, Πειραιά 15:30. Η προσέγγιση στην Αστυπάλαια δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR 1

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:45, για Σύρο 03:35- 03:50, Πάτμο 07:10-07:25, Λέρο 08:20-08:35, Κάλυμνο 09:35-09:55, Κω 10:40-11:10, Ρόδο 14:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR CHIOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:59

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Μυτιλήνη την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:00, για Χίο 02:00- 02:45, Πειραιά 11:15

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/2024 και ώρα 23:59, για Ψαρά 06:40- 06:55, Οινούσσες 08:50-09:05, Χίο 09:50-10:50, Μυτιλήνη 13:50

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/24 στις 23:00, με άφιξη στο Ηράκλειο 07:30 και εν συνεχεία ως εγκεκριμένα.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Μ. Τετάρτη 01/05/24 στις 23:00, με άφιξη στα Χανιά 07:30 και εν συνεχεία ως εγκεκριμένα.

Δρομολόγια πλοίων - Αργοσαρωνικός

από Πειραιά 08:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 08:30 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 09:30 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 10:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες-Πόρτο Χέλι και επιστροφή

από Πειραιά 10:40 για Αγ. Μαρίνα και επιστροφή

από Πειραιά 11:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 12:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 13:30 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 14:40 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 16:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 18:30 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες-Πόρτο Χέλι

