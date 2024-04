Πολιτική

Νέος Δικαστικός Χάρτης – Κουτσούμπας: Διευκολύνει τη “δικαιοσύνη των ισχυρών”

Η κριτική που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οξεία κριτική στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, άσκησε την Τρίτη από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην ομιλία του ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι η μόνη επιτάχυνση η οποία επιδιώκεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιβάλλει απολύτως επισφαλείς όρους απασχόλησης στους εργαζόμενους στον κλάδο της Δικαιοσύνης, ενώ σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποτελούν κρίκους της ίδιας ιμπεριαλιστικής αλυσίδας η οποία αποκομίζει κέρδη από το πολεμικό αιματοκύλισμα των λαών». Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε:

«Ακούσαμε ξανά τον κ. Μητσοτάκη χτες στο υπουργικό συμβούλιο να λέει πως στις ευρωεκλογές θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή. Παρέλειψε όμως να πει ότι ως “ελληνικές διεκδικήσεις”, ορίζονται οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις, διευκολύνσεις, προνόμια, αλλά και οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ που έχουν ανάγκη τα μονοπώλια για να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Σωστά; Σωστά.

Γιατί ποτέ στην πορεία της χώρας στην ΕΕ καμιά κυβέρνηση δεν έθεσε ως “ελληνικές διεκδικήσεις”, ζητήματα που αφορούσαν τη βελτίωση της ζωής του λαού, την ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Διεκδικεί η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως πριν του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, κατάργηση των αντεργατικών οδηγιών, κατάργηση των άδικων φόρων, όπως ο ΦΠΑ, των χαρατσιών στην ενέργεια, την κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας; Δηλαδή, μέτρα που θα ανακούφιζαν από την ακρίβεια; Όχι βέβαια!

Διεκδίκησε ποτέ η κυβέρνηση της ΝΔ ή καμιά άλλη κυβέρνηση μέτρα πραγματικής πολιτικής προστασίας, αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών για τους πληγέντες; Ή μήπως έθεσε καμιά κυβέρνηση ποτέ ζήτημα απεμπλοκής της ΕΕ από επεμβάσεις, από αιματηρούς πολέμους, η οποία βέβαια η ΕΕ δεν είναι κανένα περιστέρι της ειρήνης, αλλά κανονικό γεράκι του πολέμου;

Η ΕΕ μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, είναι πρωταγωνίστρια των ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων. Πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα με αποτέλεσμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο στην Ουκρανία στηρίζοντας την αστική της τάξη μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στη σύγκρουση τους με την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της. Έχει δώσει στον Ζελένσκι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα από το ξεζούμισμα των ευρωπαϊκών λαών, για όπλα, για πυρομαχικά, για βάσεις.

Συμμετέχει με την επιχείρηση “Ασπίδα” στη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα στο όνομα της αντιμετώπισης των Χούθι, με το πρόσχημα της προστασίας της ναυσιπλοΐας. Εδώ ακουμπάει η αποστολή της φρεγάτας “Ύδρα”, η οποία βάζει σε τεράστιους κινδύνους τη ζωή των αξιωματικών και των ναυτών για να διαφυλάξουν τα κέρδη των εφοπλιστών.

Και σεις της ΝΔ, ως κυβέρνηση υπερθεματίζετε κιόλας τη συμμετοχή της ΕΕ με όλους τους τρόπους στο μακελειό του πολέμου και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Από φυσικά κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εδώ έφτασε ο Κασσελάκης να πει πως το “ΝΑΤΟ είναι μια ιερά αμυντική συμμαχία”...

Άρα, λοιπόν, αυτό που κρίνεται δεν είναι ποιος θα διαπραγματευτεί για λογαριασμό του κεφαλαίου στην ΕΕ, και πόσο σταθερό θα είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό, όπως λέει ο πρωθυπουργός, λες και μπορεί κανείς να ξεχάσει ότι με σταθερό το πολιτικό σκηνικό μεγαλώνει η αστάθεια στη ζωή του λαού.

Το κρίσιμο όμως στις ευρωεκλογές είναι να εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και στα υπόλοιπα κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους που έχετε για ευαγγέλιο σας την πολιτική της ΕΕ που τσακίζει όλους τους λαούς της Ευρώπης. Κι αυτό, βεβαίως, με έναν τρόπο μπορεί να γίνει: Με την στήριξη του ΚΚΕ.

Αυτό ήταν το μήνυμα που μεταφέραμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στους συμπατριώτες μας Έλληνες απόδημους στον Καναδά και στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής μας εκεί. Και η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού, παρακολουθώντας τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, αυτό που άκουγαν και έβλεπαν, είναι, ότι δήθεν τα “κρίσιμα” ζητήματα μπροστά στις ευρωεκλογές είναι, αν οι βουλευτές της ΝΔ και ποιοι από αυτούς θα πάνε στις εκκλησίες τη μέρα της Ανάστασης για να πάρουν το Άγιο Φως, ποιος διεκδικεί τις ψήφους των Σπαρτιατών, το ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το “Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια” και άλλα παρόμοια.

Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, είναι οπωσδήποτε κρίσιμα θα λέγαμε. Και γι’ αυτά είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στις συναντήσεις που είχαμε με τις οργανώσεις των Ελλήνων που ζουν στον Καναδά και στις ΗΠΑ.

Εκεί στις ΗΠΑ που ο λαός της συγκλονίζεται από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών στα ξακουστά αμερικάνικα πανεπιστήμια που φωνάζουν “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” κόντρα στην κυβέρνηση του Μπάιντεν που στηρίζει με όλα τα μέσα το Ισραήλ και απαιτούν να σταματήσει αυτή η στήριξη. Εκεί βρεθήκαμε και στο Κολούμπια στο πλάι αυτών των φοιτητών. Ένας ακόμη λόγος που πήγαμε εκεί ήταν ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως εδώ -παλαιότερα αυτή- μας έλεγαν για το Κολούμπια και τους φοιτητές ότι εκεί δεν κάνουν ότι στην Ελλάδα οι φοιτητές που συνεχώς κινητοποιούνται αντί να διαβάζουν! Για να μη μας παραμυθιάζετε κιόλας, πως εκεί δήθεν δεν γίνονται αγώνες, δεν γίνονται κινητοποιήσεις, δεν γίνονται καταλήψεις.

Εκεί στις ΗΠΑ που γίνονται βήματα στην οργάνωση των εργαζομένων, ακόμα και σε αμερικάνικους κολοσσούς, όπως η Amazon. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με το νεοσύστατο, αλλά μαζικό εργατικό σωματείο τους. Μας ενημέρωσαν για τις συνθήκες δουλειάς, για αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα που βιώνουν, χαρακτηριστικό ότι δικαιούνται μόλις 10 ώρες (!), δεν είναι φραστικό λάθος, αναρρωτική τον χρόνο! 10 ώρες αναρρωτική άδεια τον χρόνο! Όλα αυτά εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη μητρόπολη του καπιταλισμού, στην γη της επαγγελίας, όπως λέτε κύριοι της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων.

Εμείς λοιπόν, επιλέγουμε στην προεκλογική περίοδο να βάλουμε στην ατζέντα όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά τον ελληνικό λαό και τη νεολαία. Και τέτοιο, ανάμεσα σε άλλα πολλά, είναι και το νομοσχέδιο για τον δικαστικό χάρτη που συζητάει σήμερα η Βουλή. Και μάλιστα, το νομοσχέδιο αυτό σχετίζεται άμεσα και με την πολιτική της ΕΕ και συγκεκριμένα με τις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα.

Η αλήθεια είναι πως δεν αφήνετε μέρα να πάει χαμένη, που να μην προωθείτε μέτρα τέτοιου είδους, αντιλαϊκά, μέτρα αντιδραστικά, σε βάρος του ελληνικού λαού. Και είναι διπλή πρόκληση, να εμφανίζετε αυτά τα αντιλαϊκά σας μέτρα, σαν “πρόοδο” και “βελτίωση της ζωής των πολιτών”! Πραγματικά αναποδογυρίζετε την πραγματικότητα.

Αυτό κάνετε και με το νομοσχέδιο για το νέο “Δικαστικό Χάρτη”, προπαγανδίζοντας ότι θα επιταχυνθεί τάχα η Δικαιοσύνη για όλους και θα τρέχει με “ταχύτητες φωτός” για τις υποθέσεις του λαού. Ποια επιτάχυνση, ποια βελτίωση θα φέρει τάχα στους εργαζόμενους, στις λαϊκές οικογένειες; Με τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνετε, κάνετε τη δικαιοσύνη ακόμα πιο εχθρική, πιο απρόσιτη, πιο ακριβή για τον ελληνικό λαό.

Σε αυτό το πνεύμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι ενταγμένη και η χτεσινή δικαστική απόφαση για το Μάτι, η οποία διαπνέεται από τη γνωστή λογική του «ανθρώπινου λάθους» που εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με πολύ χαμηλές ποινές, ενώ αφήνει στο απυρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους.

Είναι ακριβώς η ίδια λογική που επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών. Οι κυβερνήσεις αλλάζουνε, αλλά η λογική της συγκάλυψης παραμένει ίδια. Απλώς ο καθένας σας την αξιοποιεί όπως και όποτε τον συμφέρει.

Τι κάνετε ακριβώς με το παρόν νομοσχέδιο; Κλείνετε, συγχωνεύετε δικαστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Καταργείτε τελείως τον βαθμό των Ειρηνοδικείων, που είναι γνωστό ότι έλυναν υποθέσεις ιδίως των λαϊκών στρωμάτων, τις πιο “μικρές διαφορές” όπως τις λέτε, αλλά που ήταν μεγάλης σημασίας για την καθημερινότητα και τη ζωή των εργαζομένων, των κατοίκων ολόκληρων περιοχών.

Έτσι, ο απλός κόσμος θα αναγκάζεται να ξοδεύει ακόμα περισσότερο χρόνο κι ακόμα περισσότερο χρήμα για να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Θα αποθαρρύνεται πιο πολύ να περάσει το κατώφλι των δικαστηρίων, μήπως και βρει το δίκιο του. Τι θα γίνει, αλήθεια, ειδικά με τις πιο απομακρυσμένες, νησιωτικές και άλλες περιοχές στη στεριά, που συνειδητά όλες οι κυβερνήσεις τις έχετε “αφήσει στο έλεος του Θεού”; Πώς για παράδειγμα, ένας κάτοικος νησιού του Αιγαίου θα βρίσκει χρόνο και χρήματα να ταξιδεύει, να διανυκτερεύει, για να πάει στο δικαστήριο, που το μεταφέρετε μίλια μακριά;

Ούτως ή άλλως, με τους νόμους που έχετε ψηφίσει, κι εσείς κι οι προκάτοχοί σας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, έχετε κάνει την πρόσβαση ήδη στη δικαιοσύνη πανάκριβη, “πολυτέλεια” για λίγους κι εκλεκτούς. Τώρα ανοίγετε τον δρόμο και για νέες αυξήσεις στα δικαστικά παράβολα, για νέες δαπάνες. Και, όσο για το γεγονός, πως διατηρείτε ορισμένα Πρωτοδικεία, που τα λέτε “παράλληλα” ή “περιφερειακά”, κανέναν δεν πείθετε πως έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Πόσο μάλλον, που και μόνο από τη διαφορετική τους ονομασία, “βγάζει μάτι”, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα Δικαστήρια τα κρατάτε ανοιχτά “μέχρι νεωτέρας”, με πολύ πιθανή την κατάργησή τους αύριο – μεθαύριο, σύμφωνα και με τα πρότυπα της ΕΕ.

Και ποιο είναι το γνωστό “μαχαίρι” με το οποίο “κλαδεύονται” Πρωτοδικεία, θυσιάζοντας εργατικά λαϊκά δικαιώματα και ανάγκες; Ο γνωστός ευρωενωσιακός κόφτης του “κόστους – οφέλους”, οι επιταγές στις οποίες όλοι σας συμφωνείτε, για “εξοικονόμηση δημόσιων πόρων”. Που ξέρουμε όλοι πια, για ποιον εξοικονομούνται αυτοί οι πόροι και πού καταλήγουν: στην πολύπλευρη στήριξη διαφόρων ομίλων και επενδυτών.

Μην προσπαθείτε λοιπόν να κοροϊδέψετε τον κόσμο, ότι παλεύετε να “αλλάξετε” το κράτος, για να γίνει τάχα, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό για τον λαό. Ενδιαφέρεστε μόνο, για ένα κράτος πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό, όχι για τον ελληνικό λαό, αλλά για τα μονοπώλια, για τους ομίλους, για τα δικά τους συμφέροντα, πάντα σε βάρος του λαού. Γιατί αυτή είναι η πολιτική σας και αυτό είναι το κράτος των λίγων του κεφαλαίου, που υπηρετείτε.

Ο πραγματικός στόχος του νέου “Δικαστικού Χάρτη” είναι ακριβώς αυτός: μια Δικαιοσύνη πιο γρήγορη, αποτελεσματική και “φιλική” για τους επιχειρηματικούς και μόνο ομίλους. Μια δικαιοσύνη “κομμένη και ραμμένη” στα σύγχρονα μέτρα του κεφαλαίου.

Δεν το λέμε εμείς: το λέτε εσείς οι ίδιοι, στο νομοσχέδιο που φέρατε και στις τοποθετήσεις σας, ότι αυτό που προωθείτε με τον Δικαστικό Χάρτη είναι η “εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας”, και η “ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας”. Τόσο ξεκάθαρα, ξεδιάντροπα τα λέτε. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, πως ο Δικαστικός Χάρτης, όπως και οι νέες ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποσκοπούν στην “ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων που έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων”.

Επιτάχυνση λοιπόν και αποτελεσματικότητα για τους λίγους και τα κέρδη τους κι ο λαός ας πληρώνει, ας ματώνει, ας αδικείται κατάφωρα. Καρφί δεν σας καίγεται. Αυτοί ήταν άλλωστε οι στόχοι όλων των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, από όλες τις κυβερνήσεις, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως, τα ειδικά “επενδυτικά” δικαστήρια που φτιάξατε, για να λύνονται ταχύτατα συμβιβαστικά οι υποθέσεις των εταιρειών και τα ποινικά “παζάρια” των ποινών, που ευνοούν τους οικονομικά ισχυρούς για να “ξεμπερδεύουν” απαλλασσόμενοι επί της ουσίας για τις πολλές, συνεχείς και μεγάλες παρανομίες τους.

Είπαμε από την αρχή, κι αυτό πρέπει να μείνει σε όσους μας ακούν, πως πίσω από αυτά τα αντιδραστικά μέτρα, από αυτό τον νέο Δικαστικό Χάρτη βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατευθύνσεις της, και με τον ψευδεπίγραφο τίτλο για τον Ενιαίο Χώρο “Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης”.

Επίσης, συζητάμε, τι άλλο; Ένα ακόμα προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του υπερμνημονίου της ΕΕ. Γιατί τέτοιο είναι το νομοσχέδιο που φέρνετε, προαπαιτούμενο αυτού του υπερμνημονίου. Έτσι εξηγείται, λοιπόν, και το γεγονός ότι σε αυτή την αίθουσα, για μια ακόμα φορά, οι επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων κομμάτων, δεν αφορούν την κεντρική κατεύθυνση και τον σκοπό του νομοσχεδίου, με βάση και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για μια ακόμα φορά η “συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση” υψώνει τους τόνους όχι για την ουσία, αλλά κυρίως για τον “τρόπο νομοθέτησης”, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για “προχειρότητα”, “έλλειψη διαβούλευσης” με τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Γι’ αυτό και γίνεται προσπάθεια, εκ του πονηρού, η συζήτηση να μείνει στα επιμέρους και να καλλιεργηθεί και η γνωστή λογική του “διαίρει και βασίλευε”, να στρέφονται οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της μιας περιοχής που πλήττεται, ενάντια σε μια άλλη περιοχή που επίσης πλήττεται, για το “ποιος χάνει περισσότερο”.

Αυτή η λογική όμως, του “διαίρει και βασίλευε”, δεν περνάει πια τόσο εύκολα και δεν κρύβει τη μεγάλη εικόνα και αλήθεια: πως όλος ο ελληνικός λαός πλήττεται από τα νέα σας μέτρα. Σας πήραν όλοι πλέον χαμπάρι!

Και ασφαλώς, είναι φανερό ότι πλήττονται και οι εργαζόμενοι στον χώρο της δικαιοσύνης. Άμεσα και ραγδαία επιβαρύνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι, που δίκαια βρίσκονται στον δρόμο και εναντιώνονται στο νομοσχέδιό σας.

Το προσωπικό της Δικαιοσύνης το κάνετε “λάστιχο”, με μετακινήσεις, ανασφάλεια, εντατικοποίηση της δουλειάς του. Χωρίς φυσικά να παίρνετε μέτρα για τις απαραίτητες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, χωρίς να μεριμνάτε για σύγχρονα και ασφαλή κτήρια και για να αναβαθμιστούν συνολικά οι υποδομές των δικαστηρίων.

Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει σήμερα είναι να γίνει δεκτή η τροπολογία του ΚΚΕ, για την επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθηκών των δικαστικών υπαλλήλων, για αύξηση των αποδοχών τους, που τις πετσόκοψαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως, και να λυθεί τουλάχιστον, το πρόβλημα με τους νεοδιορισθέντες δικαστικούς υπαλλήλους, επίσης να καταβληθούν αναδρομικά οι αποδοχές τους και ο χρόνος εκπαίδευσής τους να προσμετρηθεί στην περίοδο δοκιμασίας τους.

Αντίστοιχα, επιβαρύνετε τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους που ήδη στενάζουν κάτω από τα αντιλαϊκά μέτρα, όπως το πρόσφατο φορομπηχτικό νομοσχέδιο ή τις αντιασφαλιστικές ανατροπές αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Νέα βάρη θα σηκώσουν και οι μισθωτοί δικηγόροι, που πάνω στη δική τους δουλειά οι διάφορες δικηγορικές εταιρείες θα συγκεντρώσουν ύλη και κέρδη. Γι’ αυτό και ήδη, μεγαλοδικηγόροι - εταίροι έτρεξαν να χειροκροτήσουν τον Δικαστικό Χάρτη.

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τον νέο Δικαστικό Χάρτη. Πρωτοστατούμε στην οργάνωση του αγώνα, στην ενημέρωση του λαού, δίπλα στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους, ευρύτερα στα λαϊκά στρώματα, ενάντια στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις που τους επιβαρύνουν.

Για να παρθούν βασικά μέτρα που έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι:

Για να καταργηθούν παράβολα και άλλα χαράτσια για την πρόσβαση του λαού στη δικαιοσύνη.

Για να μπορεί φτηνά ή και δωρεάν να μετακινείται ο κόσμος που χρειάζεται να απευθυνθεί στα δικαστήρια.

Για προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων, άμεση κάλυψη των κενών θέσεων, με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Για να βελτιωθούν οι υποδομές στα δικαστήρια, που ορισμένα είναι σε κατάσταση ακόμα και επικίνδυνη για την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων και των πολιτών.

Για να δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση ειδικών δικαστηρίων με κριτήριο οξυμένες κοινωνικές ανάγκες, όπως δικαστήρια οικογενειακά, δικαστήρια για εργατικά ατυχήματα – επαγγελματικούς κινδύνους, προστασία του περιβάλλοντος και άλλα οξυμένα λαϊκά ζητήματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε, μέσα και έξω από τη Βουλή στους δρόμους του αγώνα».

