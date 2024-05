Υγεία - Περιβάλλον

Απάτη στον ΕΟΠΥΥ από γυναικολόγο: Πώς δρούσε και ποια η ζημιά που προξένησε

Με ποιο τρόπο κατάφερε ο γυναίκολόγος να προκαλέσει ζημιά χιλιάδων ευρώ στον οργανισμό.

Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ διαπιστώθηκε από γιατρό-γυναικολόγο, η οποία φέρεται να καταχωρούσε στο σύστημα ανύπαρκτες επισκέψεις ασθενών, με αποτέλεσμα να προκληθεί οικονομική ζημιά στον Οργανισμό ύψους σχεδόν 24.000 ευρώ.

Η υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς διαπιστώθηκε πως είχε καταχωρήσει περισσότερες από 2.300 εικονικές επισκέψεις.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι «Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιατρό-γυναικολόγο, μέσω καταχώρησης εικονικών επισκέψεων.

Ειδικότερα, η ιατρός αποθήκευε και χρησιμοποιούσε τους Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων γυναικών, που την είχαν επισκεφτεί για να εξετασθούν στο ιατρείο που διατηρεί στην Αττική, και στη συνέχεια περιοδικά καταχωρούσε επιπλέον επισκέψεις, χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί. Μάλιστα, προκειμένου η παράνομη δραστηριότητά της να μην γίνει αντιληπτή επέλεγε τη χρήση Α.Μ.Κ.Α. γυναικών μεγάλης ηλικίας.

Χρησιμοποιώντας την προαναφερόμενη μεθοδολογία, η ιατρός ζημίωνε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εισπράττοντας αντίστοιχα το ποσό των 10 ευρώ για κάθε επίσκεψη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν οι Α.Μ.Κ.Α. -99- ασφαλισμένων γυναικών και καταχωρήθηκαν -2.348- εικονικές επισκέψεις, ενώ η συνολική ζημία του Οργανισμού ανέρχεται στις -23.480- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.»

